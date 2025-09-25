Трамп обсудил с Орбаном потребление Венгрией российского газа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора с Виктором Орбаном обсудил с венгерским лидером потребление Венгрией российской нефти. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто сообщил, что такой разговор состоялся в среду, пишет УНН со ссылкой на Index.hu.

Подробности

Мы постоянно контактируем с американским правительством. Премьер-министр (Виктор Орбан – ред.) также недавно разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и они обсудили несколько вопросов: состояние войны, возможность мира, процессы мировой экономики, ситуацию, возникающую из-за пошлин, и, конечно, вопрос поставок энергоносителей в Центральную Европу, это произошло несколько часов назад - сообщил Сийярто в среду, 24 сентября.

Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, что он может повлиять на Венгрию, чтобы она прекратила покупать российскую нефть. При этом глава Белого дома отметил, что венгерский лидер является его другом.

Он мой друг, я еще с ним не разговаривал, но чувствую, что если я это сделаю, он может остановиться, и я думаю, что я это сделаю - заявил американский президент на встрече.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский поднял эту тему, когда говорил о том, "как остановить некоторые европейские страны от покупки российской нефти и газа".

"Я не уверен, что венгры готовы к этому, но все решится в будущем", - подчеркнул Зеленский.

Вскоре после этого Петер Сийярто ответил коротким сообщением, подчеркнув, что Венгрия поддерживает американского президента во всем, "но мы не можем изменить реальность, вытекающую из нашего географического положения".

Дополнение

Венгрия не прекратит покупать российскую нефть, даже если об этом попросит ее союзник президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сославшись на географические ограничения, связанные с отсутствием выхода к морю.

Президент США Дональд Трамп провел двустороннюю встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во время встречи главу Еврокомиссии спросили, как скоро, по ее мнению, Европа сможет прекратить покупать нефть у россии.

"Президент Трамп абсолютно прав", – сказала она. "Мы уже значительно сократили поставки газа из россии, полностью отказались от российского угля и также значительно сократили поставки нефти. Но некоторые из них все еще поступают на европейский континент".