Трамп обсудил с Орбаном потребление Венгрией российского газа

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:41 • 5794 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 24148 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 23289 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 48939 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 50126 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 71138 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 53726 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46747 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42031 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 72367 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
47%
759мм
Популярные новости
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto25 сентября, 03:07 • 37684 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25 сентября, 05:22 • 46644 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo25 сентября, 05:27 • 35078 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 18017 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 30797 просмотра
публикации
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 5340 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 14734 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 24148 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 15879 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 31020 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петр Павел
Эмманюэль Макрон
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 9972 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 18208 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 58003 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 116445 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 74831 просмотра
Актуальное
Financial Times
BFM TV
МиГ-31
Хранитель
E-6 Mercury

Трамп обсудил с Орбаном потребление Венгрией российского газа

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с венгерским лидером Виктором Орбаном, где обсудил потребление Венгрией российской нефти. Министр иностранных дел Петер Сийярто подтвердил, что разговор состоялся в среду.

Трамп обсудил с Орбаном потребление Венгрией российского газа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора с Виктором Орбаном обсудил с венгерским лидером потребление Венгрией российской нефти. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто сообщил, что такой разговор состоялся в среду, пишет УНН со ссылкой на Index.hu

Подробности

Мы постоянно контактируем с американским правительством. Премьер-министр (Виктор Орбан – ред.) также недавно разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и они обсудили несколько вопросов: состояние войны, возможность мира, процессы мировой экономики, ситуацию, возникающую из-за пошлин, и, конечно, вопрос поставок энергоносителей в Центральную Европу, это произошло несколько часов назад

- сообщил Сийярто в среду, 24 сентября.

Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, что он может повлиять на Венгрию, чтобы она прекратила покупать российскую нефть. При этом глава Белого дома отметил, что венгерский лидер является его другом.

Он мой друг, я еще с ним не разговаривал, но чувствую, что если я это сделаю, он может остановиться, и я думаю, что я это сделаю

- заявил американский президент на встрече.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский поднял эту тему, когда говорил о том, "как остановить некоторые европейские страны от покупки российской нефти и газа".

"Я не уверен, что венгры готовы к этому, но все решится в будущем", - подчеркнул Зеленский.

Вскоре после этого Петер Сийярто ответил коротким сообщением, подчеркнув, что Венгрия поддерживает американского президента во всем, "но мы не можем изменить реальность, вытекающую из нашего географического положения".

Дополнение

Венгрия не прекратит покупать российскую нефть, даже если об этом попросит ее союзник президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сославшись на географические ограничения, связанные с отсутствием выхода к морю.

Президент США Дональд Трамп провел двустороннюю встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во время встречи главу Еврокомиссии спросили, как скоро, по ее мнению, Европа сможет прекратить покупать нефть у россии.

"Президент Трамп абсолютно прав", – сказала она. "Мы уже значительно сократили поставки газа из россии, полностью отказались от российского угля и также значительно сократили поставки нефти. Но некоторые из них все еще поступают на европейский континент".

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Петер Сийярто
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан