18:09
Європа прагне відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року: фон дер Ляєн на зустрічі із Трампом

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона заявила, що Європа планує повністю припинити закупівлі російських енергоносіїв до 2027 року.

Президент США Дональд Трамп провів двосторонню зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає УНН із посиланням на ABC.

Деталі

Під час зустрічі главу Єврокомісії запитали, як скоро, на її думку, Європа зможе припинити купувати нафту в росії.

"Президент Трамп абсолютно правий", – сказала вона. "Ми вже значно скоротили постачання газу з росії, повністю відмовилися від російського вугілля та також значно скоротили постачання нафти. Але деякі з них все ще надходять на європейський континент".

"Ми хочемо позбутися цього", – сказала вона, додавши, що Європа "абсолютно" хоче припинити купувати російську енергоносії до раніше заявленої цільової дати – 2027 року.

Трамп поговорить з Орбаном щодо купівлі Угорщиною російської нафти23.09.25, 21:21 • 858 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європа
Урсула фон дер Ляєн