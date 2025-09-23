$41.380.13
Европа стремится отказаться от российских энергоносителей к 2027 году: фон дер Ляйен на встрече с Трампом

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Президент США Дональд Трамп провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она заявила, что Европа планирует полностью прекратить закупки российских энергоносителей к 2027 году.

Европа стремится отказаться от российских энергоносителей к 2027 году: фон дер Ляйен на встрече с Трампом

Президент США Дональд Трамп провел двустороннюю встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на ABC.

Детали

Во время встречи главу Еврокомиссии спросили, как скоро, по ее мнению, Европа сможет прекратить покупать нефть у России.

«Президент Трамп абсолютно прав», – сказала она. «Мы уже значительно сократили поставки газа из России, полностью отказались от российского угля и также значительно сократили поставки нефти. Но некоторые из них все еще поступают на европейский континент».

«Мы хотим избавиться от этого», – сказала она, добавив, что Европа «абсолютно» хочет прекратить покупать российские энергоносители до ранее заявленной целевой даты – 2027 года.

Антонина Туманова

