Европа стремится отказаться от российских энергоносителей к 2027 году: фон дер Ляйен на встрече с Трампом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она заявила, что Европа планирует полностью прекратить закупки российских энергоносителей к 2027 году.
Президент США Дональд Трамп провел двустороннюю встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на ABC.
Детали
Во время встречи главу Еврокомиссии спросили, как скоро, по ее мнению, Европа сможет прекратить покупать нефть у России.
«Президент Трамп абсолютно прав», – сказала она. «Мы уже значительно сократили поставки газа из России, полностью отказались от российского угля и также значительно сократили поставки нефти. Но некоторые из них все еще поступают на европейский континент».
«Мы хотим избавиться от этого», – сказала она, добавив, что Европа «абсолютно» хочет прекратить покупать российские энергоносители до ранее заявленной целевой даты – 2027 года.
Трамп поговорит с Орбаном о покупке Венгрией российской нефти23.09.25, 21:21 • 524 просмотра