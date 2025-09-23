Трамп поговорит с Орбаном о покупке Венгрией российской нефти

$41.380.13
48.730.31
ukenru
18:09 • 2478 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 5136 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
13:28 • 11637 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 28852 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 21803 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 50946 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40116 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 37741 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50480 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 50301 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
70%
752мм
Популярные новости
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 19709 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 23944 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 23951 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 11356 просмотра
Украина создаст Космические войска до конца 2025 года - Кабмин23 сентября, 12:30 • 16476 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 28860 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 23993 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 41493 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 43672 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 50948 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Нью-Йорк
Европа
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 11387 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 76423 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 38026 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 53249 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 104890 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс

Трамп поговорит с Орбаном о покупке Венгрией российской нефти

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Президент США Дональд Трамп намерен поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы Венгрия прекратила покупать российскую нефть. Трамп считает, что Орбан может согласиться на это, если он с ним обсудит этот вопрос.

Трамп поговорит с Орбаном о покупке Венгрией российской нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы эта страна прекратила закупать российскую нефть. Об этом глава Белого дома заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Ну, он мой друг. Я с ним не разговаривал. Но у меня такое чувство, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться. И я думаю, что я так и сделаю

- сообщил Трамп, отвечая на вопрос журналистов относительно дальнейшей покупки Венгрией российской нефти.

Дополнение

Дональд Трамп сказал, что считает правильным решение стран Альянса сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство.

Он также заявил, что война длится уже 3,5 года, и выглядит так, что она не остановится, однако наибольший прогресс в ее завершении заключается в том, что российская экономика сейчас в ужасном состоянии.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан