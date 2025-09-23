Трамп поговорит с Орбаном о покупке Венгрией российской нефти
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп намерен поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы Венгрия прекратила покупать российскую нефть. Трамп считает, что Орбан может согласиться на это, если он с ним обсудит этот вопрос.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы эта страна прекратила закупать российскую нефть. Об этом глава Белого дома заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
Ну, он мой друг. Я с ним не разговаривал. Но у меня такое чувство, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться. И я думаю, что я так и сделаю
Дополнение
Дональд Трамп сказал, что считает правильным решение стран Альянса сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство.
Он также заявил, что война длится уже 3,5 года, и выглядит так, что она не остановится, однако наибольший прогресс в ее завершении заключается в том, что российская экономика сейчас в ужасном состоянии.