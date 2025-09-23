$41.380.13
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Війна триває вже 3,5 роки, і виглядає так, що вона не зупиниться - Трамп

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що найбільший прогрес у завершенні війни полягає в жахливому стані російської економіки. Він також зазначив, що війна триває 3,5 роки і не зупиняється.

Війна триває вже 3,5 роки, і виглядає так, що вона не зупиниться - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна триває вже 3,5 роки, і виглядає так, що вона не зупиниться, однак найбільший прогрес у її завершенні полягає в тому, що російська економіка зараз у жахливому стані. Про це Трамп сказав під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН

Деталі

"Найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз у жахливому стані. Як ви знаєте, вона руйнується. І, відверто кажучи, Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити цю дуже велику армію. 

- сказав Трамп.

За словами американського президента, всі думали, що війна закінчиться за три дні, але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх вона зараз продовжується. Трамп також наголосив, що "це не найкраща ситуація для росії, адже війна вже триває 3,5 роки і виглядає так, що воно (війна - ред.) не зупиниться".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі зарано говорити про гарантії безпеки для України від США, але він це обговорить із Президентом України Володимиром Зеленським.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна