Война длится уже 3,5 года, и похоже, что она не остановится - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что война продолжается уже 3,5 года, и выглядит так, что она не остановится, однако наибольший прогресс в ее завершении заключается в том, что российская экономика сейчас в ужасном состоянии. Об этом Трамп сказал во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН
Детали
"Наибольший прогресс заключается в том, что российская экономика сейчас в ужасном состоянии. Как вы знаете, она разрушается. И, откровенно говоря, Украина очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить эту очень большую армию.
По словам американского президента, все думали, что война закончится за три дня, но благодаря украинским военным, благодаря вовлеченности всех она сейчас продолжается. Трамп также подчеркнул, что "это не лучшая ситуация для россии, ведь война уже длится 3,5 года и выглядит так, что она (война - ред.) не остановится".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США, но он это обсудит с Президентом Украины Владимиром Зеленским.