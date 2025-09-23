Зараз зарано відповідати на це запитання: Трамп про гарантії безпеки для України від США
Київ • УНН
Президент США заявив, що поки зарано говорити про гарантії безпеки для України від США, але планує обговорити це з Президентом України. Зеленський прагне переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки.
Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі зарано говорити про гарантії безпеки для України від США, але він це обговорить із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це Трамп заявив під час зустрічі із Зеленським, передає УНН.
Деталі
Ми будемо говорити про це, я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це. Зараз зарано відповідати на це запитання
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН спробує переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.