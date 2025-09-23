Зараз зарано відповідати на це запитання: Трамп про гарантії безпеки для України від США

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі зарано говорити про гарантії безпеки для України від США, але він це обговорить із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це Трамп заявив під час зустрічі із Зеленським, передає УНН.

Ми будемо говорити про це, я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це. Зараз зарано відповідати на це запитання