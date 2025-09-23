Сейчас рано отвечать на этот вопрос: Трамп о гарантиях безопасности для Украины от США

$41.380.13
48.730.31
ukenru
17:44 • 138 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
13:28 • 8292 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 25059 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 19826 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 48507 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 39244 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 37163 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50013 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49866 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45412 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.3м/с
63%
752мм
Популярные новости
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 41708 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 38414 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 18000 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 22218 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 21129 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 25067 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 21304 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 38659 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 41932 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 48513 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Метте Фредериксен
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 10393 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 75663 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 37406 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 52678 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 104288 просмотра
Актуальное
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
E-6 Mercury

Сейчас рано отвечать на этот вопрос: Трамп о гарантиях безопасности для Украины от США

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Президент США заявил, что пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США, но планирует обсудить это с Президентом Украины. Зеленский стремится убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности.

Сейчас рано отвечать на этот вопрос: Трамп о гарантиях безопасности для Украины от США

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США, но он это обсудит с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп заявил во время встречи с Зеленским, передает УНН.

Подробности

Мы будем говорить об этом, я надеюсь, что мы сможем поговорить об этом. Сейчас рано отвечать на этот вопрос

- сказал Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попытается убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживает Украина и ее европейские союзники.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина