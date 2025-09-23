Сейчас рано отвечать на этот вопрос: Трамп о гарантиях безопасности для Украины от США
Киев • УНН
Президент США заявил, что пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США, но планирует обсудить это с Президентом Украины. Зеленский стремится убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США, но он это обсудит с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп заявил во время встречи с Зеленским, передает УНН.
Подробности
Мы будем говорить об этом, я надеюсь, что мы сможем поговорить об этом. Сейчас рано отвечать на этот вопрос
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попытается убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживает Украина и ее европейские союзники.