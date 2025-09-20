$41.250.05
10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Зеленський на зустрічі з Трампом хоче отримати сигнали щодо гарантій безпеки

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН. Метою зустрічі є переконання адміністрації США приєднатися до системи гарантій безпеки та обговорення санкцій проти росії.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня, щоб спробувати переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Переговори відбудуться на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, заявив Зеленський.

Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня20.09.25, 13:19 • 1574 перегляди

Я хотів би отримати сигнали про те, наскільки ми близькі до розуміння того, що гарантії безпеки від усіх партнерів - це те, що нам потрібно

- заявив Зеленський журналістам у Києві в п'ятницю.

Трамп має виступити на засіданні ООН у вівторок, а Зеленський у середу. Поки що неясно, у який день відбудеться зустріч двох лідерів.

"Ми підготували основу для гарантій безпеки, які Європа готова прийняти, враховуючи, що там будуть Сполучені Штати Америки, - сказав Зеленський. - Ми провели багато обговорень, зокрема між керівництвом наших армій та генеральних штабів з європейцями та американцями".

Зеленський повідомив, що наступного тижня також заплановано спеціальну окрему зустріч перших леді США та України.

Близько 26 європейських країн висловили готовність зробити свій внесок у гарантії, у тому числі через війська, у той час як Трамп пообіцяв надати деяку підтримку, можливо, включаючи розвідку та авіаційну підтримку. США не взяли на себе зобов'язання вжити прямих кроків, попри висловлення Трампом невдоволення главою кремля володимиром путіним, пише видання.

За словами Зеленського, на зустрічі наступного тижня також обговорюватимуться санкції США проти росії. "Якщо війна продовжиться і не буде жодних кроків до миру, ми очікуємо на санкції - це друга тема, яку я порушу на зустрічі з президентом Трампом", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна прямує до чергової зими війни, і конкретні кроки США, включаючи нові санкції, повинні бути зроблені до холодів.

Він похвалив Європу за схвалення нового пакету санкцій і посилення митної політики щодо країн, які купують енергоносії у росії.

Посилить тиск на російську воєнну машину: Зеленський розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС19.09.25, 22:35 • 2674 перегляди

Юлія Шрамко

