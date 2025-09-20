Зеленський на зустрічі з Трампом хоче отримати сигнали щодо гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня, щоб спробувати переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Переговори відбудуться на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, заявив Зеленський.

Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня

Я хотів би отримати сигнали про те, наскільки ми близькі до розуміння того, що гарантії безпеки від усіх партнерів - це те, що нам потрібно