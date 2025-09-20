Зеленський на зустрічі з Трампом хоче отримати сигнали щодо гарантій безпеки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН. Метою зустрічі є переконання адміністрації США приєднатися до системи гарантій безпеки та обговорення санкцій проти росії.
Деталі
Переговори відбудуться на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, заявив Зеленський.
Я хотів би отримати сигнали про те, наскільки ми близькі до розуміння того, що гарантії безпеки від усіх партнерів - це те, що нам потрібно
Трамп має виступити на засіданні ООН у вівторок, а Зеленський у середу. Поки що неясно, у який день відбудеться зустріч двох лідерів.
"Ми підготували основу для гарантій безпеки, які Європа готова прийняти, враховуючи, що там будуть Сполучені Штати Америки, - сказав Зеленський. - Ми провели багато обговорень, зокрема між керівництвом наших армій та генеральних штабів з європейцями та американцями".
Зеленський повідомив, що наступного тижня також заплановано спеціальну окрему зустріч перших леді США та України.
Близько 26 європейських країн висловили готовність зробити свій внесок у гарантії, у тому числі через війська, у той час як Трамп пообіцяв надати деяку підтримку, можливо, включаючи розвідку та авіаційну підтримку. США не взяли на себе зобов'язання вжити прямих кроків, попри висловлення Трампом невдоволення главою кремля володимиром путіним, пише видання.
За словами Зеленського, на зустрічі наступного тижня також обговорюватимуться санкції США проти росії. "Якщо війна продовжиться і не буде жодних кроків до миру, ми очікуємо на санкції - це друга тема, яку я порушу на зустрічі з президентом Трампом", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна прямує до чергової зими війни, і конкретні кроки США, включаючи нові санкції, повинні бути зроблені до холодів.
Він похвалив Європу за схвалення нового пакету санкцій і посилення митної політики щодо країн, які купують енергоносії у росії.
