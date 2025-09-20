Зеленский на встрече с Трампом хочет получить сигналы относительно гарантий безопасности

$41.250.05
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41 • 7268 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 30682 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 41789 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 44886 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 39015 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 46897 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 59232 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 33126 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 48094 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака08:41 • 7242 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 30670 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 45433 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 59227 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 48090 просмотра
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 46894 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 45436 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 21733 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 24396 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 27030 просмотра
Зеленский на встрече с Трампом хочет получить сигналы относительно гарантий безопасности

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. Целью встречи является убеждение администрации США присоединиться к системе гарантий безопасности и обсуждение санкций против России.

Зеленский на встрече с Трампом хочет получить сигналы относительно гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, чтобы попытаться убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживают Украина и ее европейские союзники, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Переговоры состоятся на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил Зеленский.

Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе

Я хотел бы получить сигналы о том, насколько мы близки к пониманию того, что гарантии безопасности от всех партнеров - это то, что нам нужно

- заявил Зеленский журналистам в Киеве в пятницу.

Трамп должен выступить на заседании ООН во вторник, а Зеленский в среду. Пока неясно, в какой день состоится встреча двух лидеров.

"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, которые Европа готова принять, учитывая, что там будут Соединенные Штаты Америки, - сказал Зеленский. - Мы провели много обсуждений, в том числе между руководством наших армий и генеральных штабов с европейцами и американцами".

Зеленский сообщил, что на следующей неделе также запланирована специальная отдельная встреча первых леди США и Украины.

Около 26 европейских стран выразили готовность внести свой вклад в гарантии, в том числе через войска, в то время как Трамп пообещал оказать некоторую поддержку, возможно, включая разведку и авиационную поддержку. США не взяли на себя обязательств предпринять прямые шаги, несмотря на выражение Трампом недовольства главой кремля владимиром путиным, пишет издание.

По словам Зеленского, на встрече на следующей неделе также будут обсуждаться санкции США против россии. "Если война продолжится и не будет никаких шагов к миру, мы ожидаем санкций - это вторая тема, которую я подниму на встрече с президентом Трампом", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина движется к очередной зиме войны, и конкретные шаги США, включая новые санкции, должны быть предприняты до холодов.

Он похвалил Европу за одобрение нового пакета санкций и ужесточение таможенной политики в отношении стран, которые покупают энергоносители у россии.

Усилит давление на российскую военную машину: Зеленский рассчитывает на скорейшее принятие 19-го пакета санкций ЕС

Юлия Шрамко

