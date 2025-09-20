Зеленский на встрече с Трампом хочет получить сигналы относительно гарантий безопасности
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. Целью встречи является убеждение администрации США присоединиться к системе гарантий безопасности и обсуждение санкций против России.
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, чтобы попытаться убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживают Украина и ее европейские союзники, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Переговоры состоятся на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил Зеленский.
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе20.09.25, 13:19 • 1324 просмотра
Я хотел бы получить сигналы о том, насколько мы близки к пониманию того, что гарантии безопасности от всех партнеров - это то, что нам нужно
Трамп должен выступить на заседании ООН во вторник, а Зеленский в среду. Пока неясно, в какой день состоится встреча двух лидеров.
"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, которые Европа готова принять, учитывая, что там будут Соединенные Штаты Америки, - сказал Зеленский. - Мы провели много обсуждений, в том числе между руководством наших армий и генеральных штабов с европейцами и американцами".
Зеленский сообщил, что на следующей неделе также запланирована специальная отдельная встреча первых леди США и Украины.
Около 26 европейских стран выразили готовность внести свой вклад в гарантии, в том числе через войска, в то время как Трамп пообещал оказать некоторую поддержку, возможно, включая разведку и авиационную поддержку. США не взяли на себя обязательств предпринять прямые шаги, несмотря на выражение Трампом недовольства главой кремля владимиром путиным, пишет издание.
По словам Зеленского, на встрече на следующей неделе также будут обсуждаться санкции США против россии. "Если война продолжится и не будет никаких шагов к миру, мы ожидаем санкций - это вторая тема, которую я подниму на встрече с президентом Трампом", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина движется к очередной зиме войны, и конкретные шаги США, включая новые санкции, должны быть предприняты до холодов.
Он похвалил Европу за одобрение нового пакета санкций и ужесточение таможенной политики в отношении стран, которые покупают энергоносители у россии.
Усилит давление на российскую военную машину: Зеленский рассчитывает на скорейшее принятие 19-го пакета санкций ЕС19.09.25, 22:35 • 2666 просмотров