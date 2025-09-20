Зеленский на встрече с Трампом хочет получить сигналы относительно гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, чтобы попытаться убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживают Украина и ее европейские союзники, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Переговоры состоятся на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил Зеленский.

Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе

Я хотел бы получить сигналы о том, насколько мы близки к пониманию того, что гарантии безопасности от всех партнеров - это то, что нам нужно