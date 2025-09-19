Усилит давление на российскую военную машину: Зеленский рассчитывает на скорейшее принятие 19-го пакета санкций ЕС

$41.250.05
48.780.01
ukenru
18:48 • 3958 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 10114 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 12550 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 15554 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 27563 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 21435 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 28175 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 36895 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 40741 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 57392 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 17717 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня19 сентября, 10:27 • 25613 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 14929 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 10081 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 16311 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 16477 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 27546 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 28165 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 57384 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 63497 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Александр Сырский
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Эстония
Польша
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo16:00 • 15541 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 16477 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 10188 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 15038 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 17823 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

Усилит давление на российскую военную машину: Зеленский рассчитывает на скорейшее принятие 19-го пакета санкций ЕС

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал движение Европейского Союза к принятию 19-го пакета санкций против россии. Он также приветствовал подготовительную работу над механизмом использования доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины.

Усилит давление на российскую военную машину: Зеленский рассчитывает на скорейшее принятие 19-го пакета санкций ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал движение Европейского Союза к принятию действительно сильного 19-го пакета санкций против россии, отметив, что это важный шаг, который усилит давление на российскую военную машину и обеспечит ощутимый эффект. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Приветствуем движение Европейского Союза к принятию действительно сильного 19-го пакета санкций против россии. Он направлен на основные движущие силы военной экономики: доходы от энергоносителей, финансы, высокотехнологичные ресурсы и военно-промышленную базу. Это важный шаг, который усилит давление на российскую военную машину и обеспечит ощутимый эффект 

- написал Зеленский.

Президент также приветствовал подготовительную работу над механизмом использования доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. По его словам, это чрезвычайно важный шаг, который укрепит украинскую оборону и устойчивость, а также будет способствовать восстановлению.

Рассчитываем на скорейшее принятие 19-го пакета и ожидаем, что другие партнеры синхронизируют и дополнят эти шаги. Постоянное давление необходимо, чтобы принудить россию к миру и привлечь ее к ответственности 

- добавил Зеленский.

Напомним

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас представили новый пакет санкций против рф, охватывающий энергетику, финансовые услуги и торговые ограничения. Запрещается импорт российского СПГ, а также вводятся санкции против 118 судов теневого флота и крупных энергетических компаний.

Павел Башинский

Политика
Электроэнергия
Кайя Каллас
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен