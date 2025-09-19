Усилит давление на российскую военную машину: Зеленский рассчитывает на скорейшее принятие 19-го пакета санкций ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал движение Европейского Союза к принятию действительно сильного 19-го пакета санкций против россии, отметив, что это важный шаг, который усилит давление на российскую военную машину и обеспечит ощутимый эффект. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Приветствуем движение Европейского Союза к принятию действительно сильного 19-го пакета санкций против россии. Он направлен на основные движущие силы военной экономики: доходы от энергоносителей, финансы, высокотехнологичные ресурсы и военно-промышленную базу. Это важный шаг, который усилит давление на российскую военную машину и обеспечит ощутимый эффект - написал Зеленский.

Президент также приветствовал подготовительную работу над механизмом использования доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. По его словам, это чрезвычайно важный шаг, который укрепит украинскую оборону и устойчивость, а также будет способствовать восстановлению.

Рассчитываем на скорейшее принятие 19-го пакета и ожидаем, что другие партнеры синхронизируют и дополнят эти шаги. Постоянное давление необходимо, чтобы принудить россию к миру и привлечь ее к ответственности - добавил Зеленский.

Напомним

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас представили новый пакет санкций против рф, охватывающий энергетику, финансовые услуги и торговые ограничения. Запрещается импорт российского СПГ, а также вводятся санкции против 118 судов теневого флота и крупных энергетических компаний.