Украина установила рекорд ударов по энергетической инфраструктуре РФ в декабре 2025 года - Bloomberg

$42.220.15
49.650.10
ukenru
30 декабря, 18:06 • 10800 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 25558 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 23330 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 21238 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 21944 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 18070 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 17159 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 23102 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 33473 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 22311 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.9м/с
82%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Последний день года будет с графиками отключений: в Укрэнерго озвучили прогноз по свету на 31 декабря30 декабря, 16:59 • 10477 просмотра
В Украине появились 100 "Вагонов несокрушимости": чем они оснащены и кто может ими воспользоваться30 декабря, 17:24 • 3550 просмотра
Блэкаут пришел в подмосковье: сотни тысяч абонентов без света30 декабря, 17:49 • 5936 просмотра
Украина обсудила с США "атаку" на резиденцию путина - Зеленский30 декабря, 19:25 • 8550 просмотра
Кабмин планирует со следующего года запустить в Украине еЧек: что предусматривается20:30 • 5610 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 33848 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 37424 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 33473 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 60139 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 59043 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Одесса
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 3308 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 25558 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 20085 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 31921 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 45093 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Шахед-136

Украина установила рекорд ударов по энергетической инфраструктуре РФ в декабре 2025 года - Bloomberg

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В декабре 2025 года Украина совершила по меньшей мере 24 нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и трубопроводную инфраструктуру. Эти действия усилили давление на российский экспорт и способствовали сокращению нефтедолларов, ключевого источника финансирования войны.

Украина установила рекорд ударов по энергетической инфраструктуре РФ в декабре 2025 года - Bloomberg

В декабре 2025 года Украина установила рекорд по количеству ударов по энергетической инфраструктуре рф с начала войны. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в этом месяце Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, затронув наибольшее количество объектов и самый широкий круг целей.

В декабре было совершено по меньшей мере 24 нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры и другие объекты в море, а также на основную трубопроводную инфраструктуру

- говорится в статье.

Авторы указывают, что эти нападения усиливают давление на российский экспорт, который уже испытывает трудности из-за международных санкций против ведущих производителей нефти страны.

Хотя москва все еще отгружает значительные объемы сырой нефти, поток нефтедолларов - ключевого источника финансирования ее войны - сокращается, и правительство ожидает, что доходы от нефти и газа в этом году упадут до 23%, что является рекордно низким показателем

- пишет издание.

Авторы добавляют, что Киев особенно активизировал атаки на морскую инфраструктуру, включая неоднократные атаки на нефтегазовые месторождения "Лукойла" в Каспийском море. Так, в течение месяца он также нанес удары по черноморским портам Тамань и Ростов, в результате чего несколько танкеров загорелись, и продолжил атаковать "теневой флот" россии.

Напомним

22 декабря в результате ночной атаки беспилотников на порт Тамань в краснодарском крае рф существенные повреждения получили два причала и два судна. Площадь возгорания на отдельных участках достигала от 1000 до 1500 квадратных метров, что привело к эвакуации экипажей и персонала.

Атаки на танкеры "теневого флота" РФ: в NYT назвали основную цель спецопераций Украины21.12.25, 04:17 • 8722 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеЭкономика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Украина