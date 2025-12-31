Украина установила рекорд ударов по энергетической инфраструктуре РФ в декабре 2025 года - Bloomberg

В декабре 2025 года Украина установила рекорд по количеству ударов по энергетической инфраструктуре рф с начала войны. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в этом месяце Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, затронув наибольшее количество объектов и самый широкий круг целей.

В декабре было совершено по меньшей мере 24 нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры и другие объекты в море, а также на основную трубопроводную инфраструктуру - говорится в статье.

Авторы указывают, что эти нападения усиливают давление на российский экспорт, который уже испытывает трудности из-за международных санкций против ведущих производителей нефти страны.

Хотя москва все еще отгружает значительные объемы сырой нефти, поток нефтедолларов - ключевого источника финансирования ее войны - сокращается, и правительство ожидает, что доходы от нефти и газа в этом году упадут до 23%, что является рекордно низким показателем - пишет издание.

Авторы добавляют, что Киев особенно активизировал атаки на морскую инфраструктуру, включая неоднократные атаки на нефтегазовые месторождения "Лукойла" в Каспийском море. Так, в течение месяца он также нанес удары по черноморским портам Тамань и Ростов, в результате чего несколько танкеров загорелись, и продолжил атаковать "теневой флот" россии.

Напомним

22 декабря в результате ночной атаки беспилотников на порт Тамань в краснодарском крае рф существенные повреждения получили два причала и два судна. Площадь возгорания на отдельных участках достигала от 1000 до 1500 квадратных метров, что привело к эвакуации экипажей и персонала.

