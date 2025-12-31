Україна встановила рекорд ударів по енергетичній інфраструктурі рф у грудні 2025 року - Bloomberg

У грудні 2025 року Україна встановила рекорд за кількістю ударів по енергетичній інфраструктурі рф з початку війни. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цього місяця Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру, зачепивши найбільшу кількість об'єктів та найширше коло цілей.

У грудні було здійснено щонайменше 24 напади на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та інші об'єкти в морі, а також на основну трубопровідну інфраструктуру - йдеться у статті.

Автори вказують, що ці напади посилюють тиск на російський експорт, який вже зазнає труднощів через міжнародні санкції проти провідних виробників нафти країни.

Хоча москва все ще відвантажує значні обсяги сирої нафти, потік нафтодоларів - ключового джерела фінансування її війни - скорочується, і уряд очікує, що доходи від нафти і газу цього року впадуть до 23%, що є рекордно низьким показником - пише видання.

Автори додають, що Київ особливо активізував атаки на морську інфраструктуру, включно з неодноразовими атаками на нафтогазові родовища "Лукойлу" в Каспійському морі. Так, протягом місяця він також завдав ударів по чорноморських портах тамань і ростов, унаслідок чого кілька танкерів загорілися, і продовжив атакувати "тіньовий флот" росії.

Нагадаємо

22 грудня внаслідок нічної атаки безпілотників на порт тамань у краснодарському краї рф суттєвих пошкоджень зазнали два причали та два судна. Площа займання на окремих ділянках сягала від 1000 до 1500 квадратних метрів, що призвело до евакуації екіпажів та персоналу.

