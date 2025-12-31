Україна встановила рекорд ударів по енергетичній інфраструктурі рф у грудні 2025 року - Bloomberg

$42.220.15
30 грудня, 18:06 • 10858 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
30 грудня, 15:27 • 25745 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 23442 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 21339 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 22030 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 18113 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
30 грудня, 11:22 • 17197 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 23117 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 33534 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22317 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Останній день року буде із графіками відключень: в Укренерго озвучили прогноз по світлу на 31 грудня30 грудня, 16:59 • 10539 перегляди
В Україні з'явились 100 "Вагонів незламності": чим вони оснащені та хто може ними скористатись30 грудня, 17:24 • 3606 перегляди
Блекаут прийшов у підмосков'я: сотні тисяч абонентів без світла30 грудня, 17:49 • 6056 перегляди
Україна обговорила із США "атаку" на резиденцію путіна - Зеленський 30 грудня, 19:25 • 8672 перегляди
Кабмін планує з наступного року запустити в Україні єЧек: що передбачається20:30 • 5762 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 33919 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 37496 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 33534 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 60199 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 59096 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Франція
Одеса
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 3370 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 20125 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 31954 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 45130 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Шахед-136

Україна встановила рекорд ударів по енергетичній інфраструктурі рф у грудні 2025 року - Bloomberg

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У грудні 2025 року Україна здійснила щонайменше 24 напади на російські нафтопереробні заводи, танкери та трубопровідну інфраструктуру. Ці дії посилили тиск на російський експорт та сприяли скороченню нафтодоларів, ключового джерела фінансування війни.

Україна встановила рекорд ударів по енергетичній інфраструктурі рф у грудні 2025 року - Bloomberg

У грудні 2025 року Україна встановила рекорд за кількістю ударів по енергетичній інфраструктурі рф з початку війни. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цього місяця Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру, зачепивши найбільшу кількість об'єктів та найширше коло цілей.

У грудні було здійснено щонайменше 24 напади на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та інші об'єкти в морі, а також на основну трубопровідну інфраструктуру

- йдеться у статті.

Автори вказують, що ці напади посилюють тиск на російський експорт, який вже зазнає труднощів через міжнародні санкції проти провідних виробників нафти країни.

Хоча москва все ще відвантажує значні обсяги сирої нафти, потік нафтодоларів - ключового джерела фінансування її війни - скорочується, і уряд очікує, що доходи від нафти і газу цього року впадуть до 23%, що є рекордно низьким показником

- пише видання.

Автори додають, що Київ особливо активізував атаки на морську інфраструктуру, включно з неодноразовими атаками на нафтогазові родовища "Лукойлу" в Каспійському морі. Так, протягом місяця він також завдав ударів по чорноморських портах тамань і ростов, унаслідок чого кілька танкерів загорілися, і продовжив атакувати "тіньовий флот" росії.

Нагадаємо

22 грудня внаслідок нічної атаки безпілотників на порт тамань у краснодарському краї рф суттєвих пошкоджень зазнали два причали та два судна. Площа займання на окремих ділянках сягала від 1000 до 1500 квадратних метрів, що призвело до евакуації екіпажів та персоналу.

Атаки на танкери "тіньового флоту" рф: у NYT назвали основну мету спецоперацій України21.12.25, 04:17 • 8722 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніЕкономіка
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Україна