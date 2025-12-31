$42.220.15
30 декабря, 18:06 • 15349 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 38991 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 30051 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 26945 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 26388 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 19770 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 18554 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 23785 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 37003 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 22774 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
публикации
Эксклюзивы
Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Агенты АТЕШ в Железнодорожном районе Воронежа уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов для Купянской группировки войск РФ. Это усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправки составов с оружием.

Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантов

В Железнодорожном районе российского города Воронеж агенты партизанского движения АТЕШ успешно провели диверсию, уничтожив тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов - преимущественно для снабжения Купянской группировки российских войск. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.

Подробности

Отмечается, что уничтожение тепловоза усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления составов с вооружением и техникой.

Подобные вмешательства подрывают устойчивость всей логистической сети рашистов и помогают Силам обороны Украины освобождать территории Харьковской области

- говорится в сообщении.

Напомним

Партизанское движение АТЕШ провело успешную операцию в Запорожской области, выведя из строя ключевой объект телекоммуникационной инфраструктуры российских войск.

Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рф21.12.25, 07:20 • 19576 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Техника
Война в Украине
Харьковская область