Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантов

В Железнодорожном районе российского города Воронеж агенты партизанского движения АТЕШ успешно провели диверсию, уничтожив тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов - преимущественно для снабжения Купянской группировки российских войск. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.

Подробности

Отмечается, что уничтожение тепловоза усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления составов с вооружением и техникой.

Подобные вмешательства подрывают устойчивость всей логистической сети рашистов и помогают Силам обороны Украины освобождать территории Харьковской области - говорится в сообщении.

Напомним

Партизанское движение АТЕШ провело успешную операцию в Запорожской области, выведя из строя ключевой объект телекоммуникационной инфраструктуры российских войск.

