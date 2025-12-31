Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантов
Киев • УНН
Агенты АТЕШ в Железнодорожном районе Воронежа уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов для Купянской группировки войск РФ. Это усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправки составов с оружием.
В Железнодорожном районе российского города Воронеж агенты партизанского движения АТЕШ успешно провели диверсию, уничтожив тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов - преимущественно для снабжения Купянской группировки российских войск. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.
Подробности
Отмечается, что уничтожение тепловоза усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления составов с вооружением и техникой.
Подобные вмешательства подрывают устойчивость всей логистической сети рашистов и помогают Силам обороны Украины освобождать территории Харьковской области
Напомним
Партизанское движение АТЕШ провело успешную операцию в Запорожской области, выведя из строя ключевой объект телекоммуникационной инфраструктуры российских войск.
