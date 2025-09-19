Посилить тиск на російську воєнну машину: Зеленський розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський привітав рух Європейського Союзу до ухвалення 19-го пакету санкцій проти росії. Він також привітав підготовчу роботу над механізмом використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський привітав рух Європейського Союзу до ухвалення справді сильного 19-го пакету санкцій проти росії, зазначивши, що це важливий крок, що посилить тиск на російську воєнну машину й забезпечить відчутний ефект. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.
Вітаємо рух Європейського Союзу до ухвалення справді сильного 19-го пакету санкцій проти росії. Він спрямований на основні рушії воєнної економіки: доходи від енергоносіїв, фінанси, високотехнологічні ресурси та військово-промислову базу. Це важливий крок, що посилить тиск на російську воєнну машину й забезпечить відчутний ефект
Президент також привітав підготовчу роботу над механізмом використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України. За його словами, це надзвичайно важливий крок, який зміцнить українску оборону та стійкість, а також сприятиме відновленню.
Розраховуємо на швидке ухвалення 19-го пакету й очікуємо, що інші партнери синхронізують і доповнять ці кроки. Постійний тиск необхідний, щоб змусити росію до миру й притягнути її до відповідальності
Нагадаємо
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Кая Каллас презентували новий пакет санкцій проти рф, що охоплює енергетику, фінансові послуги та торговельні обмеження. Забороняється імпорт російського СПГ, а також запроваджуються санкції проти 118 суден тіньового флоту та великих енергетичних компаній.