ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 8362 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
16:30 • 11819 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 14612 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
19 вересня, 12:05 • 26531 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 21121 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
19 вересня, 11:23 • 27637 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 36749 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
19 вересня, 07:43 • 40342 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
19 вересня, 06:26 • 56957 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Посилить тиск на російську воєнну машину: Зеленський розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав рух Європейського Союзу до ухвалення 19-го пакету санкцій проти росії. Він також привітав підготовчу роботу над механізмом використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України.

Посилить тиск на російську воєнну машину: Зеленський розраховує на швидке ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС

Президент України Володимир Зеленський привітав рух Європейського Союзу до ухвалення справді сильного 19-го пакету санкцій проти росії, зазначивши, що це важливий крок, що посилить тиск на російську воєнну машину й забезпечить відчутний ефект. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Вітаємо рух Європейського Союзу до ухвалення справді сильного 19-го пакету санкцій проти росії. Він спрямований на основні рушії воєнної економіки: доходи від енергоносіїв, фінанси, високотехнологічні ресурси та військово-промислову базу. Це важливий крок, що посилить тиск на російську воєнну машину й забезпечить відчутний ефект 

- написав Зеленський.

Президент також привітав підготовчу роботу над механізмом використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України. За його словами, це надзвичайно важливий крок, який зміцнить українску оборону та стійкість, а також сприятиме відновленню.

Розраховуємо на швидке ухвалення 19-го пакету й очікуємо, що інші партнери синхронізують і доповнять ці кроки. Постійний тиск необхідний, щоб змусити росію до миру й притягнути її до відповідальності 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Кая Каллас презентували новий пакет санкцій проти рф, що охоплює енергетику, фінансові послуги та торговельні обмеження. Забороняється імпорт російського СПГ, а також запроваджуються санкції проти 118 суден тіньового флоту та великих енергетичних компаній.

