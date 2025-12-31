В ночь на 31 декабря 2025 года Главное управление разведки совместно с ГПСУ атаковали морской нефтяной терминал "туапсе" и туапсинский НПЗ в краснодарском крае рф. Об этом сообщает УНН.

Детали

Как сообщают источники в ГУР МО, среди прочего поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12 туапсинского НПЗ, а также транспортные трубопроводы и наливное оборудование морского нефтяного терминала.

Отмечается, что туапсинский НПЗ до сегодняшнего дня был способен перерабатывать около 12 миллионов тонн нефти в год, таким образом существенно усиливая возможности российского ВПК.

Коллектив Главного управления разведки искренне поздравляет российских крепостных с наступающими праздниками и от всей души дарит этот новогодний фейерверк. Пиротехнические шоу с впечатляющими светошумовыми эффектами будут продолжаться по всей территории страны-агрессора все новогодне-рождественские праздники под патронатом ГУР МО и при содействии всего украинского народа. Слава Украине! - отметил собеседник в военной разведке.

Напомним

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли поражение по ряду военных и инфраструктурных объектов российской армии на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и в Автономной Республике Крым.