НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года

По состоянию на среду, 31 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,39 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 42,21 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,86. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,3878 грн (+18 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,8565 грн (+21 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7963 грн. (+10 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 42,00-42,50 грн, евро по 49,47-50,14 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;

на межбанке курсы составляют 42,33-42,40 грн/долл. и 49,80-49,87 грн/евро.

Напомним

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

