Доллар США в среду ослаб и готовится к крупнейшему годовому падению с 2017 года, возможно, с дальнейшими последствиями, на фоне того, инвесторы предполагают, что ФРС США будет иметь возможность еще больше снизить ставки в следующем году, даже несмотря на то, что большинство других стран, похоже, завершили смягчение денежно-кредитной политики, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Убедительные данные по ВВП США, опубликованные во вторник, не повлияли на прогноз по ставкам, и инвесторы закладывают в свои оценки примерно еще два снижения ставок ФРС в 2026 году.

"Мы ожидаем, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) пойдет на компромисс по еще двум снижениям на 25 базисных пунктов до 3-3,25%, но считаем риски ниже", - сказал главный экономист Goldman Sachs США Дэвид Мерикл, сославшись на замедление инфляции как на причину такого прогноза.

В среду евро и фунт стерлингов немного укрепились, достигнув новых трехмесячных максимумов, хотя в течение дня оставались в целом стабильными на уровне 1,180 и 1,3522 доллара соответственно.

По отношению к корзине валют индекс доллара упал до 2,5-месячного минимума - 97,767. Ожидается, что с начала года он потеряет 9,8%, что станет самым стремительным годовым падением с 2017 года. Дальнейшее ослабление в последнюю неделю года приведет к крупнейшему падению с 2003 года.

Доллар пережил бурный год, омраченный хаотичными пошлинами президента США Дональда Трампа, которые спровоцировали кризис доверия к американским активам в начале этого года, а также его влиянием на ФРС, что вызвало опасения по поводу ее независимости.

В отличие от этого, евро вырос чуть более чем на 14% с начала года, что позволяет показать лучшие результаты с 2003 года, пишет издание.

Европейский центральный банк на прошлой неделе сохранил процентные ставки на прежнем уровне и пересмотрел в сторону повышения некоторые прогнозы роста и инфляции, что, вероятно, закрывает возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.

Трейдеры отреагировали, закладывая в цены небольшую вероятность ужесточения политики в следующем году, что отражает ожидания по Австралии и Новой Зеландии, где такие шаги рассматриваются как повышение ставок.

Это, в свою очередь, поддержало две валюты: австралийский доллар, подорожавший на 8,4% с начала года и достигший в среду трехмесячного максимума 0,6710 доллара, а новозеландский доллар аналогично достиг 2,5-месячного максимума 0,58475 доллара.

Фунт стерлингов вырос более чем на 8% с начала года. Инвесторы делают ставку на то, что Банк Англии снизит процентную ставку как минимум один раз в первой половине 2026 года и оценивают вероятность второго снижения примерно в 50% до конца года.

Однако большинство валют значительно потеряли позиции по отношению к драгоценным металлам, таким как золото, которое в среду достигло нового рекордного максимума.

Золото впервые пересекло психологическую отметку в 4 500 долларов за унцию, серебро и платина также бьют рекорды - Reuters

В этом году лучшие результаты показали валюты небольших европейских стран, часто с низким уровнем долга.

Доллар потерял 12% по отношению к норвежской кроне, 13% по отношению к швейцарскому франку - до последнего курса 0,7865 франка - и 17% по отношению к шведской кроне, достигнув в среду самого низкого уровня с начала 2027 - 9,1.

Сейчас основное внимание на валютном рынке по-прежнему сосредоточено на японской иене, и трейдеры опасаются возможности интервенции японских властей для сдерживания падения валюты.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила во вторник, что Япония имеет полную свободу действий в отношении чрезмерных колебаний иены, выступив с самым резким на сегодняшний день предупреждением о готовности Токио к вмешательству.

Ее заявления остановили падение иены: в среду доллар снизился на 0,3% к японской валюте до 155,83 иены, после падения на 0,5% на предыдущей сессии.

Хотя Банк Японии в прошлую пятницу объявил о долгожданном повышении процентной ставки, этот шаг был хорошо предсказуемым, и комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды разочаровали некоторых участников рынка, которые рассчитывали на более жесткую риторику, что привело к падению иены после этого.

Это заставило инвесторов с опасением относиться к официальным покупкам иены со стороны Токио, особенно с учетом сокращения объемов торгов до конца года, что, по мнению аналитиков, станет благоприятным моментом для действий властей.

Доллар дешевеет, евро дорожает: курс валют от НБУ на среду