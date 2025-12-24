Золото впервые пересекло психологическую отметку в 4 500 долларов за унцию, серебро и платина также бьют рекорды - Reuters
Киев • УНН
24 декабря золото впервые превысило 4500 долларов за унцию, а серебро и платина также достигли рекордных показателей. Это связано с инвестициями для хеджирования геополитических и торговых рисков, а также ожиданиями снижения ставок в США.
В среду, 24 декабря, золото впервые превысило цену в 4500 долларов за унцию, а серебро и платина также достигли рекордных показателей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Это связано с тем, что инвесторы скупали драгоценные металлы для хеджирования геополитических и торговых рисков, а также из-за ожиданий дальнейшего снижения ставок в США в 2026 году.
Спотовое золото подорожало на 0,2% до 4495,39 долларов за унцию к 05:52 по Гринвичу, после того как ранее в ходе сессии достигло рекордного уровня 4525,19 долларов. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале подорожали на 0,4% до рекордного уровня 4522,10 долларов.
Серебро подорожало на 1,1% до 72,16 доллара за унцию, после того как ранее достигло рекордного максимума в 72,70 доллара, а платина подскочила на 2,5% до 2333,80 доллара после достижения максимума в 2377,50 доллара.
Палладий поднялся почти на 3% до 1916,69 долларов, что является самым высоким уровнем за последние три года.
Драгоценные металлы стали больше спекулятивным нарративом вокруг идеи, что в условиях деглобализации нужны активы, которые могут выступать нейтральным посредником без суверенного риска, особенно учитывая длительные напряженные отношения между США и Китаем
Цена золота может достичь 5000 долларов в течение следующих шести-двенадцати месяцев, а серебро может подорожать до 80 долларов, поскольку рынки реагируют на ключевые психологические уровни, добавил Спивак.
В этом году золото подорожало более чем на 70%, что является наибольшим годовым приростом с 1979 года. Серебро подорожало более чем на 150% за тот же период.
