Эксклюзив
09:00
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 4748 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 6762 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 13271 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 17452 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 17034 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 16355 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 20483 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 28618 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 37162 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В 2025 году золото и серебро стали рекордными лидерами роста на мировых рынках, привлекая внимание как институциональных инвесторов, так и частных вкладчиков. В 2026-м украинцам важно учитывать не только потенциал прибыли, но и риски волатильности и коррекций, о которых предупреждает финтех-эксперт Елена Соседка.

Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м

В 2025 году драгоценные металлы, такие как золото и серебро, стали одними из главных бенефициаров турбулентности на мировых рынках. Например, золото обновило исторические максимумы и прибавило более 60% за год, поднявшись выше отметки $4 000 за унцию. А серебро вообще превратилось в "звезду": его рост приблизился к 100% год к году, а цены в декабре держатся в районе $63 за унцию. УНН разбирался, что стоит за таким скачком, и не поздно ли инвестировать в драгоценные металлы в 2026 году?

Золото 2025: "идеальный шторм" в пользу защитных активов

По данным мировой отраслевой аналитики, 2025 год стал для золота почти "идеальным штормом". Этот драгоценный металл получил мощную поддержку от сочетания нескольких факторов: ослабление доллара, ожидание снижения ставок ФРС (процентные ставки, устанавливаемые Федеральной резервной системой США), новые геополитические риски и беспрецедентный спрос со стороны центральных банков и институциональных инвесторов.

В конце года спот-цена золота колеблется на уровне около $4 300 за унцию, что более чем на 60% выше, чем год назад.

Золото в 2025 году – это не просто "тихая гавань", а ответ рынка на недоверие к долгам правительств и к фиатным валютам. Когда инвесторы видят, как увеличивается государственный долг США и растут геополитические риски, золото становится своеобразной страховкой против системных шоков

- объясняет финтех-эксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

По ее словам, среди ключевых причин скачка цены золота можно выделить смягченные ожидания игроков финансового рынка относительно ставок ФРС. Они закладывают дальнейшее снижение реальных процентных ставок в США и других развитых экономиках, что делает такие активы, как золото, относительно более привлекательными.

Девальвация доллара, по мнению Елены Соседки, также поддерживает котировки золота, ведь делает его дешевле для инвесторов из других стран. В частности, центральные банки многих стран, в том числе и развивающихся, продолжают активно наращивать золотые резервы как способ диверсифицироваться от американской валюты.

Дополнительным стимулом являются и геополитические риски и войны. Затяжные конфликты, в том числе война России против Украины, усиливают запрос на "твердые" активы, добавила Елена Соседка.

Для украинцев фактор войны ощущается особенно остро. Золото стало не только инвестицией, но и инструментом защиты от девальвации национальной валюты и от банковских рисков. Но важно помнить: даже золото не растет по прямой линии

- добавляет Соседка.

Серебро – промышленный металл, который ведет себя как хайповый актив

Если золото в 2025-м показало "классическое" поведение защитного актива, то серебро устроило настоящий ценовой рывок. По оценкам рынка, металл прибавил около 95% год к году и побил рекорд не только золота, но и известного фондового индекса S&P 500, который включает полтысячи крупнейших компаний США и является показателем состояния американского фондового рынка и экономики в целом.

Текущие котировки серебра держатся чуть выше $63 за унцию.

Успех серебра заключается в сочетании инвестиционного спроса и промышленной истории

- отмечает Елена Соседка.

Финтех-эксперт пояснила, что рынок серебра несколько лет подряд живет в условиях дефицита предложения, когда спрос превышает добычу и переработку. Это накладывается и на тот факт, что серебро широко используется в производстве, в частности, в солнечных панелях, электромобилях и электронике. Поэтому бум возобновляемой энергетики и популярность электромобилей еще больше поднимает спрос на этот металл.

Кроме того, на фоне активного роста стоимости золота часть инвесторов начала искать "догоняющий" актив среди более дешевых металлов, и серебро идеально заполнило эту нишу.

Серебро в 2025 году вело себя как рисковый актив. Структурный дефицит и "зеленая" трансформация экономики дали долгосрочную историю роста, а спекулянты лишь добавили волатильности

- считает Елена Соседка.

Она добавила, что для частных инвесторов это означает одно: потенциал роста у серебра, вероятно, еще есть, но его колебания будут значительно сильнее, чем у золота, и к этому нужно быть готовыми психологически и финансово.

Что будет с золотом в 2026 году?

Прогнозы относительно цены золота в 2026 году довольно неоднозначны. Часть крупных инвестбанков считает, что у этого металла есть потенциал достичь $4 500 за унцию за счет ослабленного доллара, высокой долговой нагрузки в развитых странах и продолжения геополитической нестабильности.

Но, например, World Gold Council отмечает, если в следующем году реализуется сценарий "возвращения инфляции" с более жесткой политикой ФРС, золото может скорректироваться на 5–20% от нынешнего уровня и опуститься в цене до $3 360–3 990 за унцию.

Рынок золота сейчас балансирует между исторически высокими ценами и все еще мощными фундаментальными факторами. Я бы говорила не о пузыре, а об очень дорогом, но структурно поддерживаемом активе. В 2026-м нас, вероятно, ждут периодические более глубокие коррекции по сравнению с этим годом

- считает Соседка.

Финтех-эксперт прогнозирует, что золото сохранит повышенную стоимость, но темпы ее роста замедлятся. При этом коррекции на 10–15% в течение года станут нормой для этого металла.

Что будет с серебром в 2026 году?

Крупные игроки финансового рынка прогнозируют, что серебро после бешеной активности в 2025-м может перейти в фазу так называемой консолидации, и его цена будет удерживаться в довольно широком диапазоне $50–65 за унцию с потенциальными попытками обновить максимумы на фоне новых волн спроса.

По мнению Елены Соседки, структурный дефицит, связанный с промышленным потреблением серебра, никуда не исчезнет и в следующем году, но часть спекулятивного спроса может выйти с рынка после такого стремительного роста металла. Это будет означать повышенную волатильность серебра в следующем году.

В 2026-м серебро останется, вероятно, более "нервным", чем золото. Для консервативного инвестора это скорее дополнительная специя к портфелю, а не основное блюдо

- отметила финтех-эксперт.

Елена Соседка советует смотреть на золото и серебро не как на краткосрочный спекулятивный инструмент, а как на элемент долгосрочной стратегии защиты собственного капитала.

Для украинцев, живущих в войне, валютных ограничениях и хронической инфляции, золото – это не про "заработать еще +50% за год к своему капиталу", а про сохранить покупательную способность через 5–10 лет. Если входить в это, тогда коррекции стоимости металла на 10–20% не выглядят катастрофой

- отметила финтех-эксперт.

В то же время она добавила, что не советовала бы украинцам бежать и покупать золото или серебро на все сбережения, но какую-то часть капитала держать в драгоценных металлах все же стоит для страхования рисков.

Лилия Подоляк

