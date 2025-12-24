Золото вперше перетнуло психологічну позначку у 4 500 доларів за унцію, срібло та платина також б'ють рекорди - Reuters

$42.100.05
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 18865 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 37017 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 47289 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 55806 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 37461 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 43520 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 21487 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18881 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24380 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим23 грудня, 23:00 • 10066 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 16211 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 11690 перегляди
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 5682 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 12423 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 47283 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 30732 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 55801 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 43515 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 99604 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Лев XIV
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Китай
Венесуела
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 2840 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 27837 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 25871 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 29220 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 31192 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Фільм

Золото вперше перетнуло психологічну позначку у 4 500 доларів за унцію, срібло та платина також б'ють рекорди - Reuters

Київ • УНН

 • 210 перегляди

24 грудня золото вперше перевищило 4500 доларів за унцію, а срібло та платина також досягли рекордних показників. Це пов'язано з інвестиціями для хеджування геополітичних та торговельних ризиків, а також очікуваннями зниження ставок у США.

Золото вперше перетнуло психологічну позначку у 4 500 доларів за унцію, срібло та платина також б'ють рекорди - Reuters

У середу, 24 грудня, золото вперше перевищило ціну в 4500 доларів за унцію, а срібло і платина також досягли рекордних показників. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Це повʼязано із тим, що інвестори скуповували дорогоцінні метали для хеджування геополітичних і торговельних ризиків, а також через очікування подальшого зниження ставок у США в 2026 році.

Спотове золото подорожчало на 0,2% до 4495,39 доларів за унцію до 05:52 за Гринвічем, після того як раніше в ході сесії досягло рекордного рівня 4525,19 доларів. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому подорожчали на 0,4% до рекордного рівня 4522,10 доларів.

Срібло подорожчало на 1,1% до 72,16 долара за унцію, після того як раніше досягло рекордного максимуму в 72,70 долара, а платина підскочила на 2,5% до 2333,80 долара після досягнення максимуму в 2377,50 долара.

Паладій піднявся майже на 3% до 1916,69 доларів, що є найвищим рівнем за останні три роки.

Дорогоцінні метали стали більше спекулятивним наративом навколо ідеї, що в умовах деглобалізації потрібні активи, які можуть виступати нейтральним посередником без суверенного ризику, особливо з огляду на тривалі напружені відносини між США і Китаєм

- сказав глава відділу глобальної макроекономіки в Tastylive Ілля Співак.

Ціна золота може досягти 5000 доларів протягом наступних шести-дванадцяти місяців, а срібло може подорожчати до 80 доларів, оскільки ринки реагують на ключові психологічні рівні, додав Співак.

Цього року золото подорожчало більш ніж на 70%, що є найбільшим річним приростом з 1979 року. Срібло подорожчало більш ніж на 150% за той самий період.

Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му19.12.25, 11:00 • 64330 переглядiв

Ольга Розгон

