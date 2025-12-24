Золото вперше перетнуло психологічну позначку у 4 500 доларів за унцію, срібло та платина також б'ють рекорди - Reuters
Київ • УНН
24 грудня золото вперше перевищило 4500 доларів за унцію, а срібло та платина також досягли рекордних показників. Це пов'язано з інвестиціями для хеджування геополітичних та торговельних ризиків, а також очікуваннями зниження ставок у США.
У середу, 24 грудня, золото вперше перевищило ціну в 4500 доларів за унцію, а срібло і платина також досягли рекордних показників. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Це повʼязано із тим, що інвестори скуповували дорогоцінні метали для хеджування геополітичних і торговельних ризиків, а також через очікування подальшого зниження ставок у США в 2026 році.
Спотове золото подорожчало на 0,2% до 4495,39 доларів за унцію до 05:52 за Гринвічем, після того як раніше в ході сесії досягло рекордного рівня 4525,19 доларів. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому подорожчали на 0,4% до рекордного рівня 4522,10 доларів.
Срібло подорожчало на 1,1% до 72,16 долара за унцію, після того як раніше досягло рекордного максимуму в 72,70 долара, а платина підскочила на 2,5% до 2333,80 долара після досягнення максимуму в 2377,50 долара.
Паладій піднявся майже на 3% до 1916,69 доларів, що є найвищим рівнем за останні три роки.
Дорогоцінні метали стали більше спекулятивним наративом навколо ідеї, що в умовах деглобалізації потрібні активи, які можуть виступати нейтральним посередником без суверенного ризику, особливо з огляду на тривалі напружені відносини між США і Китаєм
Ціна золота може досягти 5000 доларів протягом наступних шести-дванадцяти місяців, а срібло може подорожчати до 80 доларів, оскільки ринки реагують на ключові психологічні рівні, додав Співак.
Цього року золото подорожчало більш ніж на 70%, що є найбільшим річним приростом з 1979 року. Срібло подорожчало більш ніж на 150% за той самий період.
