Долар США готується до найбільшого річного падіння з 2017 року - Reuters

Долар США у середу ослаб і готується до найбільшого річного падіння з 2017 року, можливо, з подальшими наслідками, на тлі того, інвестори припускають, що ФРС США матиме можливість ще більше знизити ставки наступного року, навіть попри те, що більшість інших країн, схоже, завершили пом'якшення грошово-кредитної політики, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Переконливі дані щодо ВВП США, опубліковані у вівторок, не вплинули на прогноз щодо ставок, і інвестори закладають у свої оцінки приблизно ще два зниження ставок ФРС у 2026 році.

"Ми очікуємо, що Федеральний комітет з відкритого ринку (FOMC) піде на компроміс щодо ще двох знижень на 25 базисних пунктів до 3-3,25%, але вважаємо ризики нижчими", - сказав головний економіст Goldman Sachs США Девід Мерікл, зіславшись на уповільнення інфляції як на причину такого прогнозу.

У середу євро та фунт стерлінгів трохи зміцнилися, досягнувши нових тримісячних максимумів, хоча протягом дня залишалися загалом стабільними на рівні 1,180 та 1,3522 долари відповідно.

Щодо кошика валют індекс долара впав до 2,5-місячного мінімуму - 97,767. Очікується, що з початку року він втратить 9,8%, що стане найстрімкішим річним падінням з 2017 року. Подальше ослаблення в останній тиждень року призведе до найбільшого падіння з 2003 року.

Долар пережив бурхливий рік, затьмарений хаотичними митами президента США Дональда Трампа, які спровокували кризу довіри до американських активів на початку цього року, а також його впливом на ФРС, що викликало побоювання з приводу її незалежності.

На відміну від цього, євро зріс трохи більш ніж на 14% з початку року, що дозволяє показати найкращі результати з 2003 року, пише видання.

Європейський центральний банк минулого тижня зберіг процентні ставки на колишньому рівні та переглянув у бік підвищення деякі прогнози зростання та інфляції, що, імовірно, закриває можливість подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики у найближчому майбутньому.

Трейдери відреагували, закладаючи в ціни невелику ймовірність посилення політики наступного року, що відображає очікування щодо Австралії та Нової Зеландії, де такі кроки розглядаються як підвищення ставок.

Це, своєю чергою, підтримало дві валюти: австралійський долар, що подорожчав на 8,4% з початку року і досяг у середу тримісячного максимуму 0,6710 долара, а новозеландський долар аналогічно досяг 2,5-місячного максимуму 0,58475 долара.

Фунт стерлінгів зріс на понад 8% з початку року. Інвестори роблять ставку на те, що Банк Англії знизить відсоткову ставку щонайменше один раз у першій половині 2026 року і оцінюють ймовірність другого зниження приблизно в 50% до кінця року.

Однак більшість валют значно втратили позиції щодо дорогоцінних металів, таких як золото, яке в середу досягло нового рекордного максимуму.

Золото вперше перетнуло психологічну позначку у 4 500 доларів за унцію, срібло та платина також б'ють рекорди - Reuters

Цього року найкращі результати показали валюти невеликих європейських країн часто з низьким рівнем боргу.

Долар втратив 12% щодо норвезької крони, 13% щодо швейцарського франка - до останнього курсу 0,7865 франка - і 17% щодо шведської крони, досягнувши в середу найнижчого рівня з початку 2027 - 9,1.

Наразі основна увага на валютному ринку, як і раніше, зосереджена на японській єні, і трейдери побоюються можливості інтервенції японської влади для стримування падіння валюти.

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма заявила у вівторок, що Японія має повну свободу дій щодо надмірних коливань єни, виступивши з найбільш різким на сьогодні попередженням про готовність Токіо до втручання.

Її заяви зупинили падіння єни: у середу долар знизився на 0,3% до японської валюти до 155,83 єни, після падіння на 0,5% на попередній сесії.

Хоча Банк Японії минулої п'ятниці оголосив про довгоочікуване підвищення процентної ставки, цей крок був добре передбачуваним, і коментарі голови Банку Японії Кадзуо Уеди розчарували деяких учасників ринку, які розраховували на жорсткішу риторику, що призвело до падіння єни після цього.

Це змусило інвесторів з побоюванням ставитись до офіційних покупок ієни з боку Токіо, особливо з урахуванням скорочення обсягів торгів до кінця року, що, на думку аналітиків, стане сприятливим моментом для дій влади.

Долар дешевшає, євро дорожчає: курс валют від НБУ на середу