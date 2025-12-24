Долар дешевшає, євро дорожчає: курс валют від НБУ на середу
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 24 грудня на рівні 42,10 гривні, що на 5 копійок менше, ніж у понеділок. Офіційний курс євро становить 49,64 гривні, а злотого – 11,73 гривні.
Станом на середу, 24 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,10 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 42,15 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,64. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,1003 грн (-5 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,6363 грн (+15 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7300 грн. (-2 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 41,85-42,35 грн, євро за 49,25-49,88 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,78-41,83 грн/дол. та 49,18-49,23 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.
