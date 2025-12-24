Долар дешевшає, євро дорожчає: курс валют від НБУ на середу

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 грудня, 15:52 • 15679 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 29091 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 36460 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 45036 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 32303 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 36883 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 19884 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18509 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24033 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39430 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.8м/с
72%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС23 грудня, 21:21 • 8812 перегляди
Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця23 грудня, 21:42 • 7350 перегляди
Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим23 грудня, 23:00 • 4174 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo00:39 • 10864 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo01:12 • 5204 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 36460 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 25677 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 45036 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 36883 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 95100 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігів
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 25345 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 23882 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 27468 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 29520 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 52115 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Безпілотний літальний апарат
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Долар дешевшає, євро дорожчає: курс валют від НБУ на середу

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 24 грудня на рівні 42,10 гривні, що на 5 копійок менше, ніж у понеділок. Офіційний курс євро становить 49,64 гривні, а злотого – 11,73 гривні.

Долар дешевшає, євро дорожчає: курс валют від НБУ на середу

Станом на середу, 24 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,10 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 42,15 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,64. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,1003 грн (-5 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,6363 грн (+15 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7300 грн. (-2 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 41,85-42,35 грн, євро за 49,25-49,88 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн;
    • на міжбанку курси становлять 41,78-41,83 грн/дол. та 49,18-49,23 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

      Понад 2,2 млн українців отримають "зимову тисячу" у нових хвилях виплат04.12.25, 00:22 • 5101 перегляд

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України