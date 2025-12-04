Понад 2,2 млн українців отримають "зимову тисячу" у нових хвилях виплат

$42.330.01
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
Українські військові продовжують контролювати частину Покровська - ЦПД
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
Зростання ціни на срібло обігнало золото: Ціна білого металу злетіла на 100% через дефіцит та промисловий бум
У рф заблокували доступ до Roblox нібито через поширення екстремістських матеріалів
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Індія
Сектор Газа
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Іскандер (ОТРК)

Понад 2,2 млн українців отримають "зимову тисячу" у нових хвилях виплат

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У межах наступних хвиль виплат "Зимової підтримки" понад 2,2 млн українців отримають 1000 грн. Фінансування для тих, хто подавав заявку в Дії 18-19 листопада, відбудеться 3 грудня, а для тих, хто оформив заявку через Укрпошту, кошти почнуть надходити 6 грудня.

Понад 2,2 млн українців отримають "зимову тисячу" у нових хвилях виплат

У третю і четверту хвилі виплату 1000 грн. за державною програмою "Зимова підтримка" отримають користувачі "Дії" за заявками, які оформлені 18-22 листопада. Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.

У межах наступних хвиль виплат "Зимової підтримки" допомогу в 1 000 грн отримають понад 2,2 млн українців: приблизно 1,3 млн - у третю хвилю, ще майже 866 тисяч - у четверту. Разом на ці виплати виділено до 3 млрд гривень 

- йдеться у дописі.

Зазначається, що 3 грудня, профінансують "Зимову тисячу" для тих, хто подавав заявку в "Дії" 18 та 19 листопада, а в найближчі дні виплати отримають користувачі "Дії" із заявками 20-22 листопада.

Очікується, що ті, хто оформив заявку через відділення "Укрпошти", почнуть отримувати кошти 6 грудня.

На "зимову тисячу" тепер можна податися через пошту: як це зробити

Раніше, у межах другої хвилі виплат, допомогу отримали 2,5 млн українців на суму понад 3 млрд грн.

У відомстві повідомили, що загалом українці уже подали 14,8 млн заявок: 12 млн через "Дію" і майже 952 тис. - через "Укрпошту". 

Нагадаємо

Кабінет міністрів затвердив одноразову виплату в 1 тис. гривень для кожного громадянина, який перебуває в Україні. 

"Зимова підтримка": скільки людей отримали компенсацію за світло і як вона надходить

Віта Зеленецька

Фінанси
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Дія (сервіс)
Міністерство соціальної політики України
Укрпошта
Україна