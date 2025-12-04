Понад 2,2 млн українців отримають "зимову тисячу" у нових хвилях виплат

У третю і четверту хвилі виплату 1000 грн. за державною програмою "Зимова підтримка" отримають користувачі "Дії" за заявками, які оформлені 18-22 листопада. Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.

У межах наступних хвиль виплат "Зимової підтримки" допомогу в 1 000 грн отримають понад 2,2 млн українців: приблизно 1,3 млн - у третю хвилю, ще майже 866 тисяч - у четверту. Разом на ці виплати виділено до 3 млрд гривень - йдеться у дописі.

Зазначається, що 3 грудня, профінансують "Зимову тисячу" для тих, хто подавав заявку в "Дії" 18 та 19 листопада, а в найближчі дні виплати отримають користувачі "Дії" із заявками 20-22 листопада.

Очікується, що ті, хто оформив заявку через відділення "Укрпошти", почнуть отримувати кошти 6 грудня.

Раніше, у межах другої хвилі виплат, допомогу отримали 2,5 млн українців на суму понад 3 млрд грн.

У відомстві повідомили, що загалом українці уже подали 14,8 млн заявок: 12 млн через "Дію" і майже 952 тис. - через "Укрпошту".

Нагадаємо

Кабінет міністрів затвердив одноразову виплату в 1 тис. гривень для кожного громадянина, який перебуває в Україні.

