Более 2,2 млн украинцев получат "зимнюю тысячу" в новых волнах выплат

$42.330.01
49.180.13
ukenru
21:56 • 970 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 11841 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 19674 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 24999 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 19904 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 24006 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 22951 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24648 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29762 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 37628 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.7м/с
94%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины3 декабря, 12:41 • 21597 просмотра
Рост цены на серебро обогнал золото: Цена белого металла взлетела на 100% из-за дефицита и промышленного бумаPhoto3 декабря, 13:35 • 5094 просмотра
Президент Финляндии заявил, что все условия для справедливого мира в Украине вряд ли будут выполнены 3 декабря, 14:07 • 3482 просмотра
Суд освободил детектива НАБУ Магамедрасулова из-под стражи3 декабря, 14:22 • 3372 просмотра
В рф заблокировали доступ к Roblox якобы из-за распространения экстремистских материалов3 декабря, 14:45 • 4118 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 24998 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 33139 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 49781 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 52279 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 61207 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Сектор Газа
Польша
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 59276 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 61865 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 116453 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 90010 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 105712 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т

Более 2,2 млн украинцев получат "зимнюю тысячу" в новых волнах выплат

Киев • УНН

 • 206 просмотра

В рамках следующих волн выплат "Зимней поддержки" более 2,2 млн украинцев получат 1000 грн. Финансирование для тех, кто подавал заявку в Дії 18-19 ноября, состоится 3 декабря, а для тех, кто оформил заявку через Укрпочту, средства начнут поступать 6 декабря.

Более 2,2 млн украинцев получат "зимнюю тысячу" в новых волнах выплат

В третью и четвертую волны выплату 1000 грн. по государственной программе "Зимняя поддержка" получат пользователи "Дії" по заявкам, оформленным 18-22 ноября. Об этом информирует Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.

В рамках следующих волн выплат "Зимней поддержки" помощь в 1 000 грн получат более 2,2 млн украинцев: примерно 1,3 млн - в третью волну, еще почти 866 тысяч - в четвертую. Всего на эти выплаты выделено до 3 млрд гривен 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 декабря профинансируют "Зимнюю тысячу" для тех, кто подавал заявку в "Дії" 18 и 19 ноября, а в ближайшие дни выплаты получат пользователи "Дії" с заявками 20-22 ноября.

Ожидается, что те, кто оформил заявку через отделение "Укрпочты", начнут получать средства 6 декабря.

На "зимнюю тысячу" теперь можно подать заявку через почту: как это сделать18.11.25, 10:25 • 3563 просмотра

Ранее, в рамках второй волны выплат, помощь получили 2,5 млн украинцев на сумму более 3 млрд грн.

В ведомстве сообщили, что в общей сложности украинцы уже подали 14,8 млн заявок: 12 млн через "Дію" и почти 952 тыс. - через "Укрпочту". 

Напомним

Кабинет министров утвердил единовременную выплату в 1 тыс. гривен для каждого гражданина, находящегося в Украине. 

"Зимняя поддержка": сколько людей получили компенсацию за свет и как она поступает26.11.25, 09:01 • 2812 просмотров

Вита Зеленецкая

Финансы
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Дія (сервис)
Министерство социальной политики Украины
Укрпочта
Украина