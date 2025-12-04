Более 2,2 млн украинцев получат "зимнюю тысячу" в новых волнах выплат
В рамках следующих волн выплат "Зимней поддержки" более 2,2 млн украинцев получат 1000 грн. Финансирование для тех, кто подавал заявку в Дії 18-19 ноября, состоится 3 декабря, а для тех, кто оформил заявку через Укрпочту, средства начнут поступать 6 декабря.
В третью и четвертую волны выплату 1000 грн. по государственной программе "Зимняя поддержка" получат пользователи "Дії" по заявкам, оформленным 18-22 ноября. Об этом информирует Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.
В рамках следующих волн выплат "Зимней поддержки" помощь в 1 000 грн получат более 2,2 млн украинцев: примерно 1,3 млн - в третью волну, еще почти 866 тысяч - в четвертую. Всего на эти выплаты выделено до 3 млрд гривен
Отмечается, что 3 декабря профинансируют "Зимнюю тысячу" для тех, кто подавал заявку в "Дії" 18 и 19 ноября, а в ближайшие дни выплаты получат пользователи "Дії" с заявками 20-22 ноября.
Ожидается, что те, кто оформил заявку через отделение "Укрпочты", начнут получать средства 6 декабря.
Ранее, в рамках второй волны выплат, помощь получили 2,5 млн украинцев на сумму более 3 млрд грн.
В ведомстве сообщили, что в общей сложности украинцы уже подали 14,8 млн заявок: 12 млн через "Дію" и почти 952 тыс. - через "Укрпочту".
Кабинет министров утвердил единовременную выплату в 1 тыс. гривен для каждого гражданина, находящегося в Украине.
