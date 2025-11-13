Українці з 15 листопада зможуть отримати “тисячу Зеленського”: уряд затвердив виплати

Кабінет міністрів затвердив одноразову виплату в 1 тис. гривень для кожного громадянина, який перебуває в Україні. Виплати можна буде оформити вже з цієї суботи, 15 листопада. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Готуємося до запуску урядової програми "Зимова підтримка". Її ключовий елемент – одноразова виплата 1 000 грн для кожного громадянина, хто зараз в Україні. Сьогодні на уряді схвалили механізм виплати допомоги громадянам. Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у Дії на 1000 грн. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини