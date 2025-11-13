$42.040.02
Публікації
Ексклюзиви
Українці з 15 листопада зможуть отримати “тисячу Зеленського”: уряд затвердив виплати

Київ • УНН

 • 2232 перегляди

У Кабміні затвердили дати початку подачі заявок на отримання тисячі гривень. Зробити це можна буде уже з 15 листопада.

Українці з 15 листопада зможуть отримати “тисячу Зеленського”: уряд затвердив виплати

Кабінет міністрів затвердив одноразову виплату в 1 тис. гривень для кожного громадянина, який перебуває в Україні. Виплати можна буде оформити вже з цієї суботи, 15 листопада. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Готуємося до запуску урядової програми "Зимова підтримка". Її ключовий елемент – одноразова виплата 1 000 грн для кожного громадянина, хто зараз в Україні. Сьогодні на уряді схвалили механізм виплати допомоги громадянам. Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у Дії на 1000 грн. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини

- повідомила Свириденко.

Кошти можна отримати, подавши заявку в один із двох способів:

  • у застосунку "Дія" - після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". Витратити можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.
    • у відділенні Укрпошти - виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

      Скористатися ними можна до 30 червня 2026 року.

      Мета Зимової підтримки - охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі і закрити базові потреби.

      Доповнення

      Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук повідомив, що уряд погодив пропозицію Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності стосовно реалізації експериментального проекту щодо надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка 2025".

      "Затверджено порядок реалізації експериментального проекту. Проект передбачає надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка 2025" у розмірі 1000 грн. Передбачено, що допомога надається одноразово фізичній особі за її бажанням, якій станом на 15.11.2025 виповнилося 18 років, яка на момент подачі заявки на отримання допомоги перебуває на території України, крім тимчасово окупованих територій України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації. Один з батьків, а також один з опікунів, піклувальників, законних представників малолітніх, неповнолітніх осіб мають право на отримання одноразової грошової допомоги на кожного із дітей (малолітніх, неповнолітніх осіб, над якими встановлено опіку, піклування)", - повідомив Мельничук.

      Нагадаємо

      Кабінет міністрів затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 у рамках "Зимової підтримки". Кошти зможуть отримати діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

      Павло Башинський

