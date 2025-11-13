Украинцы с 15 ноября смогут получить «тысячу Зеленского»: правительство утвердило выплаты

Кабинет министров утвердил единовременную выплату в 1 тыс. гривен для каждого гражданина, находящегося в Украине. Выплаты можно будет оформить уже с этой субботы, 15 ноября. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

"Готовимся к запуску правительственной программы "Зимняя поддержка". Ее ключевой элемент – единовременная выплата 1 000 грн для каждого гражданина, кто сейчас в Украине. Сегодня на правительстве одобрили механизм выплаты помощи гражданам. Уже с этой субботы 15 ноября до 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в Дії на 1000 грн. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка", - сообщила Свириденко.

Средства можно получить, подав заявку одним из двух способов:

в приложении "Дія" - после обработки заявки средства поступят на карту "Национальный кешбэк". Потратить можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.

в отделении Укрпочты - выплата придет на специальный счет. Средства, полученные таким образом, можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, а также на оплату коммунальных услуг и донаты.

Воспользоваться ими можно до 30 июня 2026 года.

Цель Зимней поддержки - охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства накануне зимы, помочь заплатить коммунальные платежи и закрыть базовые потребности.

Дополнение

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук сообщил, что правительство согласовало предложение Министерства социальной политики, семьи и единства относительно реализации экспериментального проекта по предоставлению единовременной государственной денежной помощи "Зимняя поддержка 2025".

"Утвержден порядок реализации экспериментального проекта. Проект предусматривает предоставление единовременной государственной денежной помощи "Зимняя поддержка 2025" в размере 1000 грн. Предусмотрено, что помощь предоставляется единовременно физическому лицу по его желанию, которому по состоянию на 15.11.2025 исполнилось 18 лет, которое на момент подачи заявки на получение помощи находится на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Украины, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, для которых не определена дата завершения временной оккупации. Один из родителей, а также один из опекунов, попечителей, законных представителей малолетних, несовершеннолетних лиц имеют право на получение единовременной денежной помощи на каждого из детей (малолетних, несовершеннолетних лиц, над которыми установлена опека, попечительство)", - сообщил Мельничук.

Напомним

Кабинет министров утвердил программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 в рамках "Зимней поддержки". Средства смогут получить дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.