Украинцы с 15 ноября смогут получить «тысячу Зеленского»: правительство утвердило выплаты

$42.040.02
48.650.04
ukenru
16:42 • 6516 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40 • 32030 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 23119 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 24064 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 55239 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 36173 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 37831 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37176 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 33095 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28288 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 33337 просмотра
Украина получила €5,9 млрд от ЕС: часть средств из доходов от замороженных активов рф13 ноября, 09:34 • 5348 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo13 ноября, 10:39 • 26735 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 45751 просмотра
Увольнение Гринчук и Галущенко с министерских должностей: озвучены даты рассмотрения вопросаPhoto12:51 • 13320 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 32012 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 55227 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 45865 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 43655 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 100746 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Италия
Латвия
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 53091 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 53191 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 43150 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 81571 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 81189 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ми-8
Spotify

Украинцы с 15 ноября смогут получить «тысячу Зеленского»: правительство утвердило выплаты

Киев • УНН

 • 914 просмотра

В Кабмине утвердили даты начала подачи заявок на получение тысячи гривен. Сделать это можно будет уже с 15 ноября.

Украинцы с 15 ноября смогут получить «тысячу Зеленского»: правительство утвердило выплаты

Кабинет министров утвердил единовременную выплату в 1 тыс. гривен для каждого гражданина, находящегося в Украине. Выплаты можно будет оформить уже с этой субботы, 15 ноября. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

"Готовимся к запуску правительственной программы "Зимняя поддержка". Ее ключевой элемент – единовременная выплата 1 000 грн для каждого гражданина, кто сейчас в Украине. Сегодня на правительстве одобрили механизм выплаты помощи гражданам. Уже с этой субботы 15 ноября до 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в Дії на 1000 грн. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка", - сообщила Свириденко.

Средства можно получить, подав заявку одним из двух способов:

в приложении "Дія" - после обработки заявки средства поступят на карту "Национальный кешбэк". Потратить можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.

в отделении Укрпочты - выплата придет на специальный счет. Средства, полученные таким образом, можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, а также на оплату коммунальных услуг и донаты.

Воспользоваться ими можно до 30 июня 2026 года.

Цель Зимней поддержки - охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства накануне зимы, помочь заплатить коммунальные платежи и закрыть базовые потребности.

Дополнение

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук сообщил, что правительство согласовало предложение Министерства социальной политики, семьи и единства относительно реализации экспериментального проекта по предоставлению единовременной государственной денежной помощи "Зимняя поддержка 2025".

"Утвержден порядок реализации экспериментального проекта. Проект предусматривает предоставление единовременной государственной денежной помощи "Зимняя поддержка 2025" в размере 1000 грн. Предусмотрено, что помощь предоставляется единовременно физическому лицу по его желанию, которому по состоянию на 15.11.2025 исполнилось 18 лет, которое на момент подачи заявки на получение помощи находится на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Украины, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, для которых не определена дата завершения временной оккупации. Один из родителей, а также один из опекунов, попечителей, законных представителей малолетних, несовершеннолетних лиц имеют право на получение единовременной денежной помощи на каждого из детей (малолетних, несовершеннолетних лиц, над которыми установлена опека, попечительство)", - сообщил Мельничук.

Напомним

Кабинет министров утвердил программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 в рамках "Зимней поддержки". Средства смогут получить дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Отопление
Пенсионный возраст
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Министерство социальной политики Украины
благотворительность
Верховная Рада
Укрпочта
Украина