Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго
Київ • УНН
росія продовжила атаки на енергетику України в новорічну ніч, що призвело до знеструмлень на Волині, Одещині та Чернігівщині. У всіх егіонах застосовуються графіки відключень для стабілізації енергосистеми.
росія у новорічну ніч продовжила атаки на енергетику в Україні, на ранок є знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки відключень тривають, повідомили у четвер у Міненерго, пише УНН.
Ворожі атаки
"Вночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах України. На ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині", - повідомили у Міненерго.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють, щоб якнайшвидшим відновити електропостачання.
Графіки відключень
"Сьогодні у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для споживачів", - ідеться у повідомленні.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили у Міненерго.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.18 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.