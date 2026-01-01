Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго

росія у новорічну ніч продовжила атаки на енергетику в Україні, на ранок є знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки відключень тривають, повідомили у четвер у Міненерго, пише УНН.

Ворожі атаки

"Вночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах України. На ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині", - повідомили у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють, щоб якнайшвидшим відновити електропостачання.

Графіки відключень

"Сьогодні у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для споживачів", - ідеться у повідомленні.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили у Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.18 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.