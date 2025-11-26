"Зимняя поддержка": сколько людей получили компенсацию за свет и как она поступает

Более четверти миллиона семей получили компенсацию за электроэнергию в рамках государственной программы "Зимняя поддержка", сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в среду, пишет УНН.

Более 280 тысяч семей уже получили компенсацию на оплату электроэнергии в рамках Зимней поддержки - написала Свириденко.

Дополнительная выплата, по ее словам, "поступает автоматически вместе с ежемесячной субсидией или льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг".

Что это за программа

Это целевая помощь для жителей прифронтовых регионов, чтобы семьи могли легче пройти зимний период и обеспечить базовые потребности.

Государство компенсирует 100 кВт·ч электроэнергии на человека ежемесячно (но не более 300 кВт·ч на семью).

Программа стартовала 1 октября. Начисления, по словам Свириденко, происходят ежемесячно в течение холодных месяцев.

Подробнее обо всех инструментах "Зимней поддержки" для граждан и бизнеса - на платформе zyma.gov.ua