"Зимняя поддержка": сколько людей получили компенсацию за свет и как она поступает
Киев • УНН
Более 280 тысяч прифронтовых семей получили целевую помощь на оплату электроэнергии в рамках Зимней поддержки. Государство компенсирует 100 кВт·ч на человека ежемесячно, но не более 300 кВт·ч на семью.
Более четверти миллиона семей получили компенсацию за электроэнергию в рамках государственной программы "Зимняя поддержка", сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в среду, пишет УНН.
Более 280 тысяч семей уже получили компенсацию на оплату электроэнергии в рамках Зимней поддержки
Дополнительная выплата, по ее словам, "поступает автоматически вместе с ежемесячной субсидией или льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг".
Что это за программа
Это целевая помощь для жителей прифронтовых регионов, чтобы семьи могли легче пройти зимний период и обеспечить базовые потребности.
Государство компенсирует 100 кВт·ч электроэнергии на человека ежемесячно (но не более 300 кВт·ч на семью).
Программа стартовала 1 октября. Начисления, по словам Свириденко, происходят ежемесячно в течение холодных месяцев.
Подробнее обо всех инструментах "Зимней поддержки" для граждан и бизнеса - на платформе zyma.gov.ua