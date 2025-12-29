$42.060.13
лавров заявил, что украинские дроны атаковали резиденцию путина: пригрозил ответным ударом и пересмотром переговорной позиции рф

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Глава мид рф сергей лавров утверждает, что Украина атаковала государственную резиденцию президента рф в Новгородской области 91 беспилотником. Он пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию, несмотря на то, что не намерена выходить из переговорного процесса с США.

лавров заявил, что украинские дроны атаковали резиденцию путина: пригрозил ответным ударом и пересмотром переговорной позиции рф

Глава мин рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию, передает УНН со ссылкой на мид рф.

Детали

По словам лаврова, в ночь с 28 на 29 декабря "киевский режим совершил террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области".

Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало

- добавил глава мид рф.

Лавров заверил, что "подобные безрассудные действия не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами россии определены".

При этом, по его словам, москва не намерена выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами, но "переговорная позиция россии будет пересмотрена".

При этом глава мид рф забыл о ряде сокрушительных атак рф на украинскую энергетику и смертоносных ударах по гражданским.

Антонина Туманова

