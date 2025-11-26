"Зимова підтримка": скільки людей отримали компенсацію за світло і як вона надходить

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 8084 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 6412 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 7548 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 20619 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 37493 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 29488 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 28003 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 23743 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 16113 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 15564 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.1м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: кремль масштабував поширення хибного наративу про те, що перемога росії неминуча25 листопада, 22:20 • 4464 перегляди
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівокPhotoVideo25 листопада, 22:51 • 18732 перегляди
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"26 листопада, 01:00 • 17642 перегляди
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT02:31 • 13644 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД03:33 • 12399 перегляди
Публікації
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 8080 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 37847 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 46950 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 97224 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 126987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білий дім
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 19659 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 54525 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 72752 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 73438 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 80366 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Золото

"Зимова підтримка": скільки людей отримали компенсацію за світло і як вона надходить

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Понад 280 тисяч прифронтових родин отримали цільову допомогу на оплату електроенергії в рамках Зимової підтримки. Держава компенсує 100 кВт·год на людину щомісяця, але не більше 300 кВт·год на сім'ю.

"Зимова підтримка": скільки людей отримали компенсацію за світло і як вона надходить

Понад чверть мільйона родин отримали компенсацію за електроенергію в межах державної програми "Зимова підтримка", повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у середу, пише УНН.

Понад 280 тисяч родин уже отримали компенсацію на оплату електроенергії в межах Зимової підтримки

- написала Свириденко.

Додаткова виплата, з її слів, "надходить автоматично разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату житлово-комунальних послуг".

Що це за програма

Це цільова допомога для мешканців прифронтових регіонів, щоб родини могли легше пройти зимовий період і забезпечити базові потреби.

Держава компенсує 100 кВт·год електроенергії на людину щомісяця (але не понад 300 кВт·год на сім’ю). 

Програма стартувала 1 жовтня. Нарахування, зі слів Свириденко, відбуваються щомісяця протягом холодних місяців.

Детальніше про всі інструменти "Зимової підтримки" для громадян і бізнесу — на платформі zyma.gov.ua

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Електроенергія