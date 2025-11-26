"Зимова підтримка": скільки людей отримали компенсацію за світло і як вона надходить
Київ • УНН
Понад 280 тисяч прифронтових родин отримали цільову допомогу на оплату електроенергії в рамках Зимової підтримки. Держава компенсує 100 кВт·год на людину щомісяця, але не більше 300 кВт·год на сім'ю.
Понад чверть мільйона родин отримали компенсацію за електроенергію в межах державної програми "Зимова підтримка", повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у середу, пише УНН.
Понад 280 тисяч родин уже отримали компенсацію на оплату електроенергії в межах Зимової підтримки
Додаткова виплата, з її слів, "надходить автоматично разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату житлово-комунальних послуг".
Що це за програма
Це цільова допомога для мешканців прифронтових регіонів, щоб родини могли легше пройти зимовий період і забезпечити базові потреби.
Держава компенсує 100 кВт·год електроенергії на людину щомісяця (але не понад 300 кВт·год на сім’ю).
Програма стартувала 1 жовтня. Нарахування, зі слів Свириденко, відбуваються щомісяця протягом холодних місяців.
Детальніше про всі інструменти "Зимової підтримки" для громадян і бізнесу — на платформі zyma.gov.ua