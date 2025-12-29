Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году

Рынок аренды жилья в Украине остается одним из самых чувствительных к событиям в стране. Война, миграция населения и сезонные колебания формируют цены значительно быстрее, чем любые экономические прогнозы. Чего ожидать арендаторам в следующем году и когда выгоднее искать квартиру - об этом УНН рассказала президент союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Лариса Ставинога.

Прогнозировать динамику цен на аренду на год вперед сейчас крайне сложно, ведь рынок живет в режиме постоянной адаптации и реагирует на каждое изменение, которое происходит в стране, говорит эксперт. В то же время в конце года наблюдается традиционное сезонное "затишье".

Сегодня немного рынок аренды немного приостановил рост. Для декабря и для января это вполне нормальное явление, потому что это так называемые "сезонные колебания", если анализировать его в течение нескольких лет, то вы увидите эти все паузы в году, когда рынок тормозит, а потом он начинает набирать обороты снова - объясняет президент союза специалистов по недвижимому имуществу Украины.

По ее словам, в начале года активнее становится посуточная аренда жилья, тогда как долгосрочные сделки откладываются.

В период декабрь-январь, как правило, очень активна посуточная аренда, а долгосрочная аренда нет. Если мы говорим о физическом лице - оно хочет где-то встретить Новый год, оно не хочет в это время никаких изменений в своей жизни, таких кардинальных – отмечает Ставинога.

Однако если говорить о долгосрочной аренде, то наиболее востребованным и одновременно самым дорогим сегментом остаются однокомнатные квартиры в новых жилых комплексах. Особенно - в закрытых ЖК с собственной инфраструктурой и удобным транспортным сообщением, говорит Ставинога. Даже в нынешних условиях цены в этом сегменте остаются высокими.

Однокомнатная квартира в новостройке может стоить 17-19 тысяч гривен, а в отдельных ЖК – даже 25-27 тысяч. Это дома с генераторами, лифтами, водой и собственной инфраструктурой, где человек может жить месяцами, не выходя за пределы комплекса – отмечает эксперт.

Зато квартиры в домах, построенных до 2000-х годов, остаются более доступными. А цена может колебаться в зависимости от местоположения и состояния жилья, но в среднем ниже почти вдвое, чем в новостройках.

Панельные дома или хрущевки стоят 10-13 тысяч гривен. Если есть энергохаб, вода и тепло, может быть 14 тысяч. Маленькие гостинки сдаются за 8-9 тысяч, а комнаты - в среднем по 5 тысяч гривен – говорит президент союза специалистов по недвижимому имуществу Украины.

А ценовой пик, по словам специалиста, демонстрируют именно западные регионы Украины. Основной причиной такого роста остается война и вынужденное переселение людей.

Ситуация в западных регионах искусственно сформирована военным положением. Есть спрос – есть высокая цена. Если люди готовы платить больше, владелец выбирает более выгодное предложение. Это базовый закон рынка – объясняет Ставинога.

Еще один фактор - снижение спроса на высокие этажи из-за войны. Вопрос безопасности все чаще становится решающим при выборе жилья, что влияет на цены даже в пределах одного дома.

Сегодня квартиры на высоких этажах могут стоить на треть дешевле, чем на нижних. Люди ищут возможность быстро добраться до укрытия, и владельцы вынуждены снижать цены – говорит Ставинога.

Что касается самого выгодного времени для аренды, то самые низкие цены традиционно приходятся на зиму и конец весны - начало лета.

Декабрь-январь и май-июнь - это периоды, когда выгоднее искать жилье. А уже с середины июля рынок оживляется и цены снова пойдут вверх - объясняет эксперт.

Отдельный вопрос – повышение арендной платы в течение года. Риелтор Виктор Несин отмечает, что чаще всего владельцы обязуются не менять цену минимум шесть месяцев, что фиксируется в договоре. Дальнейшее повышение – предмет договоренностей между сторонами.

Это не обязанность, а договоренность. Как правило, в договоре прописывают, что в течение шести месяцев цену не поднимают. Дальше – как договорятся. В цивилизованных странах договор – это закон – отмечает риелтор.

А что касается изменений цен на аренду жилья в следующем году, Виктор Несин отметил, что не ожидает существенных изменений ни в ценах, ни в спросе. При отсутствии резких миграционных волн, говорит риелтор, скорее всего, рынок аренды будет оставаться на нынешнем уровне, который и без того является высоким для страны, находящейся в состоянии войны.

Я думаю, что и спрос, и цены будут примерно такими же, как в 2025 году. Я не вижу предпосылок, чтобы они резко упали или еще больше выросли. Они и так достаточно высокие – подытоживает Несин.

