$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 330 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
09:17 • 11687 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 28350 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 47533 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 53231 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 48029 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 38358 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 42916 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51159 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34919 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
86%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 37835 просмотра
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 7662 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 22091 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 12744 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 16061 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 1040 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 4524 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 34817 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 131560 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 176361 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Александр Бильчук
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Запорожская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 12936 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 31684 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 42226 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 131560 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 42684 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent

Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Рынок аренды жилья в Украине чувствителен к событиям в стране, с сезонным "затишьем" в декабре-январе и мае-июне, что является наиболее выгодными периодами для поиска. Однокомнатные квартиры в новостройках остаются самыми дорогими, а западные регионы демонстрируют ценовой пик из-за войны.

Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году

Рынок аренды жилья в Украине остается одним из самых чувствительных к событиям в стране. Война, миграция населения и сезонные колебания формируют цены значительно быстрее, чем любые экономические прогнозы. Чего ожидать арендаторам в следующем году и когда выгоднее искать квартиру - об этом УНН рассказала президент союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Лариса Ставинога.

Прогнозировать динамику цен на аренду на год вперед сейчас крайне сложно, ведь рынок живет в режиме постоянной адаптации и реагирует на каждое изменение, которое происходит в стране, говорит эксперт. В то же время в конце года наблюдается традиционное сезонное "затишье".

Сегодня немного рынок аренды немного приостановил рост. Для декабря и для января это вполне нормальное явление, потому что это так называемые "сезонные колебания", если анализировать его в течение нескольких лет, то вы увидите эти все паузы в году, когда рынок тормозит, а потом он начинает набирать обороты снова

- объясняет президент союза специалистов по недвижимому имуществу Украины.

По ее словам, в начале года активнее становится посуточная аренда жилья, тогда как долгосрочные сделки откладываются.

В период декабрь-январь, как правило, очень активна посуточная аренда, а долгосрочная аренда нет. Если мы говорим о физическом лице - оно хочет где-то встретить Новый год, оно не хочет в это время никаких изменений в своей жизни, таких кардинальных

– отмечает Ставинога.

Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье23.12.25, 14:03 • 92785 просмотров

Однако если говорить о долгосрочной аренде, то наиболее востребованным и одновременно самым дорогим сегментом остаются однокомнатные квартиры в новых жилых комплексах. Особенно - в закрытых ЖК с собственной инфраструктурой и удобным транспортным сообщением, говорит Ставинога. Даже в нынешних условиях цены в этом сегменте остаются высокими.

Однокомнатная квартира в новостройке может стоить 17-19 тысяч гривен, а в отдельных ЖК – даже 25-27 тысяч. Это дома с генераторами, лифтами, водой и собственной инфраструктурой, где человек может жить месяцами, не выходя за пределы комплекса

– отмечает эксперт.

Зато квартиры в домах, построенных до 2000-х годов, остаются более доступными. А цена может колебаться в зависимости от местоположения и состояния жилья, но в среднем ниже почти вдвое, чем в новостройках.

Панельные дома или хрущевки стоят 10-13 тысяч гривен. Если есть энергохаб, вода и тепло, может быть 14 тысяч. Маленькие гостинки сдаются за 8-9 тысяч, а комнаты - в среднем по 5 тысяч гривен

– говорит президент союза специалистов по недвижимому имуществу Украины.

А ценовой пик, по словам специалиста, демонстрируют именно западные регионы Украины. Основной причиной такого роста остается война и вынужденное переселение людей.

Украинские общины могут подать заявки на участие в пилотном проекте по созданию Фонда социального арендного жилья26.11.25, 18:42 • 2857 просмотров

Ситуация в западных регионах искусственно сформирована военным положением. Есть спрос – есть высокая цена. Если люди готовы платить больше, владелец выбирает более выгодное предложение. Это базовый закон рынка

– объясняет Ставинога.

Еще один фактор - снижение спроса на высокие этажи из-за войны. Вопрос безопасности все чаще становится решающим при выборе жилья, что влияет на цены даже в пределах одного дома.

Сегодня квартиры на высоких этажах могут стоить на треть дешевле, чем на нижних. Люди ищут возможность быстро добраться до укрытия, и владельцы вынуждены снижать цены

– говорит Ставинога.

Что касается самого выгодного времени для аренды, то самые низкие цены традиционно приходятся на зиму и конец весны - начало лета.

Декабрь-январь и май-июнь - это периоды, когда выгоднее искать жилье. А уже с середины июля рынок оживляется и цены снова пойдут вверх

- объясняет эксперт.

Отдельный вопрос – повышение арендной платы в течение года. Риелтор Виктор Несин отмечает, что чаще всего владельцы обязуются не менять цену минимум шесть месяцев, что фиксируется в договоре. Дальнейшее повышение – предмет договоренностей между сторонами.

Это не обязанность, а договоренность. Как правило, в договоре прописывают, что в течение шести месяцев цену не поднимают. Дальше – как договорятся. В цивилизованных странах договор – это закон

– отмечает риелтор.

А что касается изменений цен на аренду жилья в следующем году, Виктор Несин отметил, что не ожидает существенных изменений ни в ценах, ни в спросе. При отсутствии резких миграционных волн, говорит риелтор, скорее всего, рынок аренды будет оставаться на нынешнем уровне, который и без того является высоким для страны, находящейся в состоянии войны.

Я думаю, что и спрос, и цены будут примерно такими же, как в 2025 году. Я не вижу предпосылок, чтобы они резко упали или еще больше выросли. Они и так достаточно высокие

– подытоживает Несин.

Обязательной регистрации договоров аренды пока не будет: в Раде размышляют о снижении налога для арендодателей12.12.25, 17:58 • 3823 просмотра

Алла Киосак

ЭкономикаНедвижимость
Недвижимость
Новый год
Гражданский кодекс Украины
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Украина