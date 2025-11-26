Украинские общины могут подать заявки на участие в пилотном проекте по созданию Фонда социального арендного жилья
Киев • УНН
Министерство развития общин объявило прием заявок от органов местного самоуправления для участия в пилотном проекте по созданию муниципального фонда доступного арендного жилья. Финансирование проекта предусматривает привлечение 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка и Еврокомиссии.
Министерство развития общин объявило о начале приема заявок от органов местного самоуправления для участия в экспериментальном проекте, который предусматривает создание муниципального фонда доступного арендного жилья для уязвимых категорий населения. Об этом Минразвития сообщило в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
В рамках проекта планируется возводить социальные дома, которые будут находиться в собственности общин и передаваться в аренду по ценам ниже рыночных. В первую очередь такие квартиры смогут получить внутренне перемещенные лица, ветераны, семьи погибших военных, а также учителя, врачи и работники критической инфраструктуры.
Финансирование пилотной фазы предусматривает привлечение 100 млн евро: половину составят кредитные средства, другую половину – гранты от Европейского инвестиционного банка и Еврокомиссии. Как отмечают в Минразвития, каждая община-участник получит равные объемы поддержки.
Рассмотрение обращений будет осуществлять специальная комиссия с участием представителей правительства, Агентства восстановления и Команды поддержки реформ, а также независимых наблюдателей от ЕС и ЕИБ.
Ведомство объясняет, что отбор будет проходить в два этапа: общины подают формы и решения об участии, после чего те, чьи показатели наиболее соответствуют целям, презентуют концепции строительства социального жилья. Комиссия также будет выезжать на места для уточнения данных.
Общинам предлагают подать инициативные обращения до 12 декабря 2025 года.
