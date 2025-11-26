В Украине упростили условия для запуска производства электроэнергии и тепла: что известно

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) максимально упрощает условия для развития производства электрической и тепловой энергии в условиях военного положения. Об этом говорится на сайте регулятора, пишет УНН.

25 ноября Нацкомиссия приняла постановление "Об урегулировании вопросов лицензирования хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования по производству электрической и/или тепловой энергии в период действия военного положения - говорится в сообщении.

Отныне не подлежит лицензированию деятельность по производству тепловой энергии на когенерационных установках, если эта энергия продается теплоснабжающей организации по цене, не превышающей 50% одноставочного тарифа для населения, установленного для такой организации.

Субъект хозяйствования должен лишь уведомить Министерство развития общин и территорий Украины, НКРЭКУ и орган местного самоуправления о начале деятельности в течение трех рабочих дней.

В то же время уменьшается количество документов, которые необходимо подать для получения лицензии по производству тепловой энергии.

Упрощается подтверждение готовности к эксплуатации объектов электроэнергетики (газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, блочно-модульных котельных мощностью от 1 МВт и более): достаточно предоставления копии протокола комплексных испытаний.

Таким образом, НКРЭКУ продолжает упрощать условия для дальнейшего развития генерации, что будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в энергетический сектор, усилению устойчивости энергосистемы.

