В Україні спростили умови для запуску виробництва електроенергії та тепла: що відомо
Київ • УНН
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, максимально спрощує умови для розвитку виробництва електричної та теплової енергії. Це стосується діяльності з виробництва теплової енергії на когенераційних установках та зменшення кількості документів для отримання ліцензії.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) максимально спрощує умови для розвитку виробництва електричної та теплової енергії в умовах воєнного стану. Про це йдеться на сайті регулятора, пише УНН.
25 листопада Нацкомісія ухвалила постанову "Про врегулювання питань ліцензування господарської діяльності суб’єктів господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії у період дії воєнного стану
Відтепер не підлягає ліцензуванню діяльність із виробництва теплової енергії на когенераційних установках, якщо ця енергія продається теплопостачальній організації за ціною, що не перевищує 50% одноставкового тарифу для населення, встановленого для такої організації.
Суб’єкт господарювання має лише повідомити Міністерство розвитку громад та територій України, НКРЕКП та орган місцевого самоврядування про початок діяльності протягом трьох робочих днів.
Водночас зменшується кількість документів, які необхідно подати для отримання ліцензії з виробництва теплової енергії.
Спрощується підтвердження готовності до експлуатації об’єктів електроенергетики (газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень потужністю від 1 МВт та більше): достатньо надання копії протоколу комплексних випробувань.
Таким чином, НКРЕКП продовжує спрощувати умови для подальшого розвитку генерації, що сприятиме залученню додаткових інвестицій в енергетичний сектор, посиленню стійкості енергосистеми.
