96% житлових будинків України вже з теплом, попри похолодання та атаки - Мінрозвитку
Київ • УНН
Опалювальний сезон триває в усіх регіонах України, 96% житлового фонду підключено до централізованого теплопостачання. Працюють майже 98% котелень та понад 98% об'єктів соціальної сфери.
Опалювальний сезон триває в усіх регіонах України - 96% житлових будинків вже з теплом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій (Мінрозвитку).
Деталі
Голова відомства Олексій Кулеба заявив, що теплопостачання забезпечене майже всюди, попри суттєве похолодання та постійні російські атаки на енергетичну та теплову інфраструктуру. Особлива увага приділяється прифронтовим областям, де фіксується підвищений ризик пошкоджень.
Станом на ранок до централізованого теплопостачання підключено 68 357 будинків, що становить 96% житлового фонду країни. Працюють 17 163 котельні - це майже 98% від тих, що були підготовлені до початку сезону
Крім того, опалюються понад 98% об’єктів соціальної сфери - 24 149 закладів, серед яких:
- 11 257 закладів освіти;
- 8 972 дошкільні заклади;
- 3 920 закладів охорони здоров’я.
