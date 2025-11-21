96% жилых домов Украины уже с теплом, несмотря на похолодание и атаки - Минразвития
Киев • УНН
Отопительный сезон продолжается во всех регионах Украины, 96% жилого фонда подключено к централизованному теплоснабжению. Работают почти 98% котельных и более 98% объектов социальной сферы.
Отопительный сезон продолжается во всех регионах Украины - 96% жилых домов уже с теплом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий (Минразвития).
Подробности
Глава ведомства Алексей Кулеба заявил, что теплоснабжение обеспечено почти повсюду, несмотря на существенное похолодание и постоянные российские атаки на энергетическую и тепловую инфраструктуру. Особое внимание уделяется прифронтовым областям, где фиксируется повышенный риск повреждений.
По состоянию на утро к централизованному теплоснабжению подключено 68 357 домов, что составляет 96% жилого фонда страны. Работают 17 163 котельные - это почти 98% из тех, что были подготовлены к началу сезона
Кроме того, отапливаются более 98% объектов социальной сферы - 24 149 учреждений, среди которых:
- 11 257 учебных заведений;
- 8 972 дошкольных учреждения;
- 3 920 учреждений здравоохранения.
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой14.11.25, 17:39 • 45315 просмотров