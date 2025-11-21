$42.150.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

96% жилых домов Украины уже с теплом, несмотря на похолодание и атаки - Минразвития

Киев • УНН

 • 1622 просмотра

Отопительный сезон продолжается во всех регионах Украины, 96% жилого фонда подключено к централизованному теплоснабжению. Работают почти 98% котельных и более 98% объектов социальной сферы.

96% жилых домов Украины уже с теплом, несмотря на похолодание и атаки - Минразвития
Фото: pixabay

Отопительный сезон продолжается во всех регионах Украины - 96% жилых домов уже с теплом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий (Минразвития).

Подробности

Глава ведомства Алексей Кулеба заявил, что теплоснабжение обеспечено почти повсюду, несмотря на существенное похолодание и постоянные российские атаки на энергетическую и тепловую инфраструктуру. Особое внимание уделяется прифронтовым областям, где фиксируется повышенный риск повреждений.

По состоянию на утро к централизованному теплоснабжению подключено 68 357 домов, что составляет 96% жилого фонда страны. Работают 17 163 котельные - это почти 98% из тех, что были подготовлены к началу сезона

– говорится в сообщении.

Кроме того, отапливаются более 98% объектов социальной сферы - 24 149 учреждений, среди которых:

  • 11 257 учебных заведений;
    • 8 972 дошкольных учреждения;
      • 3 920 учреждений здравоохранения.

        Евгений Устименко

        Общество
        Морозы в Украине
        Энергетика
        Отопление
        Война в Украине
        Электроэнергия
        Украина