Эксклюзив
15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 4962 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 6652 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 10245 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 21050 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 18634 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 43870 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30395 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18 • 55152 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 98794 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой

Киев • УНН

 • 1462 просмотра

Эксперт по ЖКХ Олег Попенко рассказал, как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой. Помогут меры по энергоэффективности, установка счетчиков "день-ночь" и ограничение использования мощных электроприборов.

Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой

Установка счетчиков "день-ночь", ограничение использования высокомощных электроприборов, меры по энергоэффективности существенно помогут уменьшить счета за коммунальные услуги зимой. В комментарии УНН эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, какие меры помогут уменьшить цены в платежке за коммуналку. 

Детали

В октябре Кабинет министров продлил до конца марта 2026 года действие фиксированного тарифа на газ для населения: 

  • для населения — 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);
    • для бюджетных учреждений — 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

      Фиксированная цена на природный газ должна быть неизменной до 31 марта 2026 года - Свириденко08.10.25, 20:52 • 5342 просмотра

      В 2024 году, по решению Кабинета министров, тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт·ч. Этот фиксированный тариф должен был действовать до 31 октября 2025 года, независимо от объемов потребления. С 1 ноября 2025 года действие тарифа было продлено до 30 апреля 2026 года.

      За объем потребления до 2 000 кВт⋅ч в месяц будет действовать цена — 2,64 грн за кВт⋅ч., а за потребление сверх установленного лимита цена — 4,32 грн за кВт⋅ч.

      Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля22.10.25, 19:19 • 25205 просмотров

      Как экономить газ на отоплении дома

      Как отметил Попенко, больше всего на цену в платежке в многоквартирном доме влияет тепло, а в частном доме - газ. 

      "В среднем платежка за тепло, если мы говорим о квартире в 60 кв.м., то обойдется где-то в 2,5-3 тыс. гривен, а если за газ, то в доме 80 кв.м. платят в среднем за газ от 4 до 5 тыс. гривен", - говорит Попенко. 

      Льготы на коммуналку: как оформить и кто может получить20.05.25, 11:29 • 5204 просмотра

      По его словам, если говорить о том, как уменьшить расходы на тепло и газ, то эффективными будут энергоэффективные меры. 

      Утепление домов, замена окон, утепление чердаков в частном секторе и т.д. Это комплексный вопрос, чтобы уменьшить платежку

      - отмечает Попенко. 

      Однако, он подчеркивает, что если в частном секторе это проще реализовать, ведь не нужно ни о чем договариваться с соседями, то в многоэтажных домах это будет сложнее, ведь необходимо согласовать все меры с соседями. 

      Как экономить электроэнергию дома

      Эксперт отмечает, что установка счетчика "день-ночь" существенно помогает уменьшить платежку за коммунальные услуги. По его словам, электрочайники, кофеварки и другие высокомощные электроприборы существенно влияют на цену в платежке за коммунальные услуги. 

      Попенко советует, например, использовать стиральную машинку ночью, когда работает счетчик "день-ночь", что может существенно повлиять на платежку за электроэнергию. 

      Украинцы с 15 ноября смогут получить «тысячу Зеленского»: правительство утвердило выплаты13.11.25, 19:51 • 33340 просмотров

      Павел Башинский

      Общество
      Энергетика
      Отопление
      Кабинет Министров Украины
      Электроэнергия