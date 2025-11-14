Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой

Установка счетчиков "день-ночь", ограничение использования высокомощных электроприборов, меры по энергоэффективности существенно помогут уменьшить счета за коммунальные услуги зимой. В комментарии УНН эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, какие меры помогут уменьшить цены в платежке за коммуналку.

Детали

В октябре Кабинет министров продлил до конца марта 2026 года действие фиксированного тарифа на газ для населения:

для населения — 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);

для бюджетных учреждений — 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

В 2024 году, по решению Кабинета министров, тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт·ч. Этот фиксированный тариф должен был действовать до 31 октября 2025 года, независимо от объемов потребления. С 1 ноября 2025 года действие тарифа было продлено до 30 апреля 2026 года.

За объем потребления до 2 000 кВт⋅ч в месяц будет действовать цена — 2,64 грн за кВт⋅ч., а за потребление сверх установленного лимита цена — 4,32 грн за кВт⋅ч.

Как экономить газ на отоплении дома

Как отметил Попенко, больше всего на цену в платежке в многоквартирном доме влияет тепло, а в частном доме - газ.

"В среднем платежка за тепло, если мы говорим о квартире в 60 кв.м., то обойдется где-то в 2,5-3 тыс. гривен, а если за газ, то в доме 80 кв.м. платят в среднем за газ от 4 до 5 тыс. гривен", - говорит Попенко.

По его словам, если говорить о том, как уменьшить расходы на тепло и газ, то эффективными будут энергоэффективные меры.

Утепление домов, замена окон, утепление чердаков в частном секторе и т.д. Это комплексный вопрос, чтобы уменьшить платежку - отмечает Попенко.

Однако, он подчеркивает, что если в частном секторе это проще реализовать, ведь не нужно ни о чем договариваться с соседями, то в многоэтажных домах это будет сложнее, ведь необходимо согласовать все меры с соседями.

Как экономить электроэнергию дома

Эксперт отмечает, что установка счетчика "день-ночь" существенно помогает уменьшить платежку за коммунальные услуги. По его словам, электрочайники, кофеварки и другие высокомощные электроприборы существенно влияют на цену в платежке за коммунальные услуги.

Попенко советует, например, использовать стиральную машинку ночью, когда работает счетчик "день-ночь", что может существенно повлиять на платежку за электроэнергию.

