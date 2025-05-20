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Льготы на коммуналку: как оформить и кто может получить

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

В Украине более 1,5 млн граждан пользуются льготами на жилищно-коммунальные услуги. Льготы предоставляются определенным категориям населения, а для их оформления необходимо обратиться в ПФУ.

Льготы на коммуналку: как оформить и кто может получить

В Украине более 1,5 млн граждан пользуются льготами на жилищно-коммунальные услуги, сообщило Министерство социальной политики, объяснив, как воспользоваться такими льготами и кому они доступны, передает УНН.

Детали

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (в зависимости от категории получателей) может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

"Если в одном жилом помещении право на льготы на оплату ЖКУ имеют одновременно несколько человек (например, в семье - двое участников боевых действий), расчет суммы льготы осуществляется одному из них. При этом льгота будет рассчитана на того человека, который имеет право на больший процент скидки", - объясняют в министерстве.

Какие есть виды льгот по оплате ЖКУ

Виды льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг определены специальным порядком. Украинцы могут получить льготы по следующим услугам:

  • пользование жильем (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий);
    • управление многоквартирным домом, коммунальных услуг (централизованное снабжение холодной воды, централизованное снабжение горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ (в том числе услуги по транспортировке, распределению и снабжению), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);
      • пользование твердым бытовым топливом, сжиженным газом.

        Кто имеет право на льготы

        В соответствии с действующим законодательством, право на льготы на жилищно-коммунальные услуги и приобретение твердого топлива и сжиженного газа имеют следующие категории:

        • лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, а также члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины;
          • пострадавшие участники революции Достоинства;
            • лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы; жены (мужья) и опекуны (на время опекунства) детей умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; семьи, имеющие ребенка с инвалидностью, инвалидность которого связана с Чернобыльской катастрофой; дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;
              • участники войны; лица, имеющие особые заслуги перед Родиной; вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной;
                • ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других силовых структур, а также жены (мужья) погибших ветеранов соответствующих силовых структур;
                  • лица, получившие инвалидность во время прохождения военной службы и члены семьи погибшего или умершего военнослужащего; а также жены (мужья) погибших (умерших) ветеранов соответствующих силовых структур; и члены семьи погибшего или умершего (пропавшего без вести) военнослужащего;
                    • лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной; вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, реабилитированное лицо; бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания; бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью; бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания; жены (мужья) умерших жертв нацистских преследований, депортированное лицо, достигшее пенсионного возраста или являющееся лицом с инвалидностью, дети войны;
                      • родители и члены семей рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибшие (умершие) или пропавшие без вести во время выполнения служебных обязанностей; лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет и ставшие лицами с инвалидностью во время выполнения служебных обязанностей;
                        • многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи, в которых не менее года проживают трое или более детей; семьи, в которых не менее года проживают трое и более детей, учитывая тех, над которыми установлена опека или попечительство;
                          • пенсионеры, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них;
                            • пенсионеры, работавшие в государственных и коммунальных учреждениях культуры, учреждениях образования сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них.

                              Куда подать документы для назначения льгот

                              Заявление со всеми необходимыми документами для оформления льгот на ЖКУ можно подать одним из вариантов, который будет самым удобным именно для вас:

                              • лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда;
                                • отправить в ПФУ по почте;
                                  • через мобильное приложение Пенсионного фонда;
                                    • через портал электронных услуг ПФУ.

                                      В министерстве отметили, что предварительно необходимо подать заявление о внесении в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

                                      И обратили внимание: если у вас отсутствует право на получение льгот по уровню доходов (превышающему установленный), можно обратиться за субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг.

                                      Напомним 

                                      В апреле около 1200 мобилизованных ФЛП получили льготы по налогам, подав соответствующие заявления. ГНС предлагает увеличить срок подачи заявления на льготы после демобилизации до 180 дней.

                                      Яна Соколовская

                                      Яна Соколовская

                                      ОбществоНедвижимость Финансы
                                      Министерство социальной политики Украины
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