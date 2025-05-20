Льготы на коммуналку: как оформить и кто может получить

В Украине более 1,5 млн граждан пользуются льготами на жилищно-коммунальные услуги, сообщило Министерство социальной политики, объяснив, как воспользоваться такими льготами и кому они доступны, передает УНН.

Детали

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (в зависимости от категории получателей) может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

"Если в одном жилом помещении право на льготы на оплату ЖКУ имеют одновременно несколько человек (например, в семье - двое участников боевых действий), расчет суммы льготы осуществляется одному из них. При этом льгота будет рассчитана на того человека, который имеет право на больший процент скидки", - объясняют в министерстве.

Какие есть виды льгот по оплате ЖКУ

Виды льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг определены специальным порядком. Украинцы могут получить льготы по следующим услугам:

пользование жильем (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий);

управление многоквартирным домом, коммунальных услуг (централизованное снабжение холодной воды, централизованное снабжение горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ (в том числе услуги по транспортировке, распределению и снабжению), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

пользование твердым бытовым топливом, сжиженным газом.

Кто имеет право на льготы

В соответствии с действующим законодательством, право на льготы на жилищно-коммунальные услуги и приобретение твердого топлива и сжиженного газа имеют следующие категории:

лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, а также члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины;

пострадавшие участники революции Достоинства;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы; жены (мужья) и опекуны (на время опекунства) детей умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; семьи, имеющие ребенка с инвалидностью, инвалидность которого связана с Чернобыльской катастрофой; дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

участники войны; лица, имеющие особые заслуги перед Родиной; вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других силовых структур, а также жены (мужья) погибших ветеранов соответствующих силовых структур;

лица, получившие инвалидность во время прохождения военной службы и члены семьи погибшего или умершего военнослужащего; а также жены (мужья) погибших (умерших) ветеранов соответствующих силовых структур; и члены семьи погибшего или умершего (пропавшего без вести) военнослужащего;

лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной; вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, реабилитированное лицо; бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания; бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью; бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания; жены (мужья) умерших жертв нацистских преследований, депортированное лицо, достигшее пенсионного возраста или являющееся лицом с инвалидностью, дети войны;

родители и члены семей рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибшие (умершие) или пропавшие без вести во время выполнения служебных обязанностей; лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет и ставшие лицами с инвалидностью во время выполнения служебных обязанностей;

многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи, в которых не менее года проживают трое или более детей; семьи, в которых не менее года проживают трое и более детей, учитывая тех, над которыми установлена опека или попечительство;

пенсионеры, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них;

пенсионеры, работавшие в государственных и коммунальных учреждениях культуры, учреждениях образования сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них.

Куда подать документы для назначения льгот

Заявление со всеми необходимыми документами для оформления льгот на ЖКУ можно подать одним из вариантов, который будет самым удобным именно для вас:

лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда;

отправить в ПФУ по почте;

через мобильное приложение Пенсионного фонда;

через портал электронных услуг ПФУ.

В министерстве отметили, что предварительно необходимо подать заявление о внесении в Реестр лиц, имеющих право на льготы.



И обратили внимание: если у вас отсутствует право на получение льгот по уровню доходов (превышающему установленный), можно обратиться за субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним

В апреле около 1200 мобилизованных ФЛП получили льготы по налогам, подав соответствующие заявления. ГНС предлагает увеличить срок подачи заявления на льготы после демобилизации до 180 дней.