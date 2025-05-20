Пільги на комуналку: як оформити та хто може отримати

В Україні понад 1,5 млн громадян користуються пільгами на житлово-комунальні послуги, повідомило Міністерство соціальної політики, пояснивши, як скористатися такими пільгами та кому вони доступні, передає УНН.

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Пільга на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії отримувачів) може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

"Якщо в одному житловому приміщенні право на пільги на оплату ЖКП мають одночасно декілька людей (наприклад, у родині – двоє учасників бойових дій), розрахунок суми пільги здійснюється одному з них. При цьому пільгу буде розраховано на ту людину, яка має право на більший відсоток знижки", - пояснюють у міністерстві.

Які є види пільг з оплати ЖКП

Види пільг з оплати житлово-комунальних послуг визначені спеціальним Порядком. Українці можуть отримати пільги з наступних послуг:

користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ ( у тому числі послуги з транспортування, розподілу та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

користування твердим побутовим паливом, скрапленим газом.

Хто має право на пільги

Відповідно до чинного законодавства, право на пільги на житлово-комунальні послуги та придбання твердого палива і скрапленого газу мають такі категорії:

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, а також члени сімей загиблих чи померлих Захисників та Захисниць України;

постраждалі учасники революції Гідності;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; сім’ї, які мають дитину з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою; діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

учасники війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур, а також дружини (чоловіки) загиблих ветеранів відповідних силових структур;

особи, які отримали інвалідність під час проходження військової служби та члени сім’ї загиблого або померлого військовослужбовця; а також дружини (чоловіки) загиблих (померлих) ветеранів відповідних силових структур; та члени сім’ї загиблого або померлого (який пропав безвісти ) військовослужбовця;

особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, реабілітована особа;колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання; колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю; колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання; дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, депортована особа, яка досягла пенсійного віку або є особою з інвалідністю, діти війни;

батьки та члени сімей рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісті під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків;

багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, у яких не менше року проживають троє або більше дітей; сім’ї, у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;

пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них;

пенсіонери, які працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них.

Куди подати документи для призначення пільг

Заяву з усіма необхідними документами для оформлення пільг на ЖКП можна подати одним з варіантів, який буде найзручнішим саме для вас:

особисто звернутись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду;

надіслати до ПФУ поштою;

через мобільний додаток Пенсійного фонду;

через портал електронних послуг ПФУ.

У міністерстві зазначили, що попередньо необхідно подати заяву про внесення в Реєстр осіб, які мають право на пільги.



І звернули увагу: якщо у вас відсутнє право на отримання пільг за рівнем доходів (що перевищує встановлений), можна звернутися за субсидією на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо

У квітні близько 1200 мобілізованих ФОП отримали пільги з податків, подавши відповідні заяви. ДПС пропонує збільшити термін подачі заяви на пільги після демобілізації до 180 днів.