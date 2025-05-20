Пільги на комуналку: як оформити та хто може отримати

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"
Ексклюзив
07:47 • 11483 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

05:58 • 70749 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 59290 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 125763 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 90434 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 229882 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 124290 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 340196 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 97612 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 79304 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
5.7м/с
40%
744мм
Популярнi новини

ЄС схвалить 17-й пакет санкцій проти рф у вівторок, під прицілом тіньовий флот та енергетика - глава МЗС Естонії

19 травня, 23:48 • 61663 перегляди

Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

20 травня, 01:41 • 46055 перегляди

У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

05:39 • 13045 перегляди

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

05:59 • 28807 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 26255 перегляди
Публікації

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

05:58 • 70756 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 94365 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 120221 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 229888 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 340200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 26417 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 54226 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 53116 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 138457 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 141832 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Пільги на комуналку: як оформити та хто може отримати

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

В Україні понад 1,5 млн громадян користуються пільгами на житлово-комунальні послуги. Пільги надаються певним категоріям населення, а для їх оформлення потрібно звернутися до ПФУ.

Пільги на комуналку: як оформити та хто може отримати

В Україні понад 1,5 млн громадян користуються пільгами на житлово-комунальні послуги, повідомило Міністерство соціальної політики, пояснивши, як скористатися такими пільгами та кому вони доступні, передає УНН.

Деталі

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії отримувачів) може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

"Якщо в одному житловому приміщенні право на пільги на оплату ЖКП мають одночасно декілька людей (наприклад, у родині – двоє учасників бойових дій), розрахунок суми пільги здійснюється одному з них. При цьому пільгу буде розраховано на ту людину, яка має право на більший відсоток знижки", - пояснюють у міністерстві.

Які є види пільг з оплати ЖКП

Види пільг з оплати житлово-комунальних послуг визначені спеціальним Порядком. Українці можуть отримати пільги з наступних послуг:

  • користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);
    • управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ ( у тому числі послуги з транспортування, розподілу та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);
      • користування твердим побутовим паливом, скрапленим газом.

        Хто має право на пільги

        Відповідно до чинного законодавства, право на пільги на житлово-комунальні послуги та придбання твердого палива і скрапленого газу мають такі категорії:

        • особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, а також члени сімей загиблих чи померлих Захисників та Захисниць України;
          • постраждалі учасники революції Гідності;
            • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; сім’ї, які мають дитину з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою; діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи;
              • учасники війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
                • ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур, а також дружини (чоловіки) загиблих ветеранів відповідних силових структур;
                  • особи, які отримали інвалідність під час проходження військової служби та члени сім’ї загиблого або померлого військовослужбовця; а також дружини (чоловіки) загиблих (померлих) ветеранів відповідних силових структур; та члени сім’ї загиблого або померлого (який пропав безвісти ) військовослужбовця;
                    • особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, реабілітована особа;колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання; колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю; колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання; дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, депортована особа, яка досягла пенсійного віку або є особою з інвалідністю, діти війни;
                      • батьки та члени сімей рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісті під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків;
                        • багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, у яких не менше року проживають троє або більше дітей; сім’ї, у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
                          • пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них;
                            • пенсіонери, які працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них.

                              Куди подати документи для призначення пільг

                              Заяву з усіма необхідними документами для оформлення пільг на ЖКП можна подати одним з варіантів, який буде найзручнішим саме для вас:

                              • особисто звернутись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду;
                                • надіслати до ПФУ поштою;
                                  • через мобільний додаток Пенсійного фонду;
                                    • через портал електронних послуг ПФУ.

                                      У міністерстві зазначили, що попередньо необхідно подати заяву про внесення в Реєстр осіб, які мають право на пільги.

                                      І звернули увагу: якщо у вас відсутнє право на отримання пільг за рівнем доходів (що перевищує встановлений), можна звернутися за субсидією на оплату житлово-комунальних послуг.

                                      Нагадаємо 

                                      У квітні близько 1200 мобілізованих ФОП отримали пільги з податків, подавши відповідні заяви. ДПС пропонує збільшити термін подачі заяви на пільги після демобілізації до 180 днів.

                                      Яна Соколівська

                                      Яна Соколівська

                                      СуспільствоНерухомістьФінанси
                                      Міністерство соціальної політики України
                                      Україна
                                      Brent
                                      $65.47
                                      Bitcoin
                                      $105,200.80
                                      S&P 500
                                      $5,957.61
                                      Tesla
                                      $341.13
                                      Газ TTF
                                      $36.05
                                      Золото
                                      $3,238.56
                                      Ethereum
                                      $2,533.18