Понад тисяча мобілізованих ФОП звільнені від податкових нарахувань у квітні - Кравченко

У квітні майже 1200 мобілізованих ФОП подали заяви про неможливість виконання податкових обов’язків, за якими було проведено зменшення нарахувань по єдиному податку та військовому збору. Також напрацювано пропозиції щодо збільшення з 10 до 180 днів терміну подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

У квітні цього року 1 186 мобілізованих ФОП подали заяви про неможливість виконання податкових обов’язків. За цими заявами проведено зменшення нарахувань по єдиному податку та військовому збору. Це результат створення у територіальних органах ДПС робочих груп, які надають комплексну допомогу мобілізованим ФОП та ветеранам. Ми відійшли від формального підходу, щоб предметно допомогти тим, хто захищає країну. Бо мобілізований підприємець не має бути наодинці з бюрократичними труднощами та сидячи в окопах думати, чи раптом він не поповнив лави податкових боржників - написав Кравченко.

Він зазначив, що у регіонах працюють гарячі телефонні лінії, розробили чіткі алгоритми дій для мобілізованих і демобілізованих ФОП. До роз’яснювальної кампанії залучили органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, ТЦК та обласні військові адміністрації.

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За його словами, кожен регіон отримав переліки ФОП, яким нараховується єдиний податок та військовий збір, та які ймовірно не можуть виконувати свої податкові обов’язки.

Також було проведено інвентаризацію скарг та листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов’язань з дати їх мобілізації, а також проінформовано мобілізованих ФОПів та їхні родини про існуючі законодавчі механізми для уникнення негативних наслідків від несплати податків.

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"ДПС також напрацювала пропозиції щодо збільшення з 10 до 180 днів терміну подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків", - додав Кравченко.

Нагадаємо

Раніше Кравченко заявляв, що термін подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків має бути збільшений.

За його словами, діюче законодавство передбачає, що мобілізовані ФОП звільняються від сплати та подання звітності з ПДФО, єдиного податку та військового збору на весь період служби. Однак для цього після демобілізації вони повинні подати заяву та копію військового квитка або іншого документа про призов до податкової служби. На це відводиться лише 10 днів.

ДПС пропонує збільшити цей термін до 180 днів.