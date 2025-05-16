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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня
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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

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Более тысячи мобилизованных ФЛП освобождены от налоговых начислений в апреле – Кравченко

Киев • УНН

 • 858 просмотра

В апреле около 1200 мобилизованных ФЛП получили льготы по налогам, подав соответствующие заявления. ГНС предлагает увеличить срок подачи заявления на льготы после демобилизации до 180 дней.

Более тысячи мобилизованных ФЛП освобождены от налоговых начислений в апреле – Кравченко

В апреле почти 1200 мобилизованных ФЛП подали заявления о невозможности выполнения налоговых обязательств, по которым было проведено уменьшение начислений по единому налогу и военному сбору. Также наработаны предложения по увеличению с 10 до 180 дней срока подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления на освобождение от уплаты налогов. Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

В апреле этого года 1 186 мобилизованных ФЛП подали заявления о невозможности выполнения налоговых обязательств. По этим заявлениям проведено уменьшение начислений по единому налогу и военному сбору. Это результат создания в территориальных органах ГНС рабочих групп, которые оказывают комплексную помощь мобилизованным ФЛП и ветеранам. Мы отошли от формального подхода, чтобы предметно помочь тем, кто защищает страну. Потому что мобилизованный предприниматель не должен быть наедине с бюрократическими трудностями и сидя в окопах думать, не пополнил ли он ряды налоговых должников

- написал Кравченко.

Он отметил, что в регионах работают горячие телефонные линии, разработали четкие алгоритмы действий для мобилизованных и демобилизованных ФЛП. К разъяснительной кампании привлекли органы местного самоуправления, ЦНАПы, ТЦК и областные военные администрации.

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По его словам, каждый регион получил перечни ФЛП, которым начисляется единый налог и военный сбор, и которые вероятно не могут выполнять свои налоговые обязательства.

Также была проведена инвентаризация жалоб и писем ФЛП по списанию начисленных налоговых обязательств с даты их мобилизации, а также проинформированы мобилизованные ФЛП и их семьи о существующих законодательных механизмах для избежания негативных последствий от неуплаты налогов.

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"ГНС также наработала предложения по увеличению с 10 до 180 дней срока подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления на освобождение от уплаты налогов", - добавил Кравченко.

Напомним

Ранее Кравченко заявлял, что срок подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления на освобождение от уплаты налогов должен быть увеличен.

По его словам, действующее законодательство предусматривает, что мобилизованные ФЛП освобождаются от уплаты и представления отчетности по НДФЛ, единому налогу и военному сбору на весь период службы. Однако для этого после демобилизации они должны подать заявление и копию военного билета или другого документа о призыве в налоговую службу. На это отводится всего 10 дней.

ГНС предлагает увеличить этот срок до 180 дней.

Павел Башинский

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