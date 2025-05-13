“Есть хорошие результаты”: Зеленский заслушал доклад Кравченко о противодействии теневым схемам и обеспечении финансовой стабильности

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы ГНС Руслана Кравченко о противодействии теневым схемам и обеспечении финансовой стабильности Украины. Зеленский отметил хорошие результаты. Об этом Президент сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Важна и внутренняя ситуация в Украине – все, что нужно для устойчивости нашего государства, для обеспечения людей. Был сегодня доклад руководителя Государственной налоговой службы Украины господина Кравченко о противодействии теневым схемам и обеспечении финансовой стабильности Украины. Для всего нашего государства это очень важно. Хорошие результаты. Несмотря на войну и несмотря на любую дипломатическую турбулентность, все социальные выплаты в Украине обеспечены. И так будет и дальше - сказал Зеленский.

Напомним

Государственная налоговая служба Украины выявила схему "дробления бизнеса" в двух сетях по продаже техники бренда Apple, которая позволила им избежать уплаты НДС более чем на 286 млн грн.