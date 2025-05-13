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"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?
16:08 • 30490 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

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“Есть хорошие результаты”: Зеленский заслушал доклад Кравченко о противодействии теневым схемам и обеспечении финансовой стабильности

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет председателя ГНС Руслана Кравченко о борьбе с теневыми схемами. Он отметил положительные результаты и обеспечение финансовой стабильности.

“Есть хорошие результаты”: Зеленский заслушал доклад Кравченко о противодействии теневым схемам и обеспечении финансовой стабильности

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы ГНС Руслана Кравченко о противодействии теневым схемам и обеспечении финансовой стабильности Украины. Зеленский отметил хорошие результаты. Об этом Президент сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Важна и внутренняя ситуация в Украине – все, что нужно для устойчивости нашего государства, для обеспечения людей. Был сегодня доклад руководителя Государственной налоговой службы Украины господина Кравченко о противодействии теневым схемам и обеспечении финансовой стабильности Украины. Для всего нашего государства это очень важно. Хорошие результаты. Несмотря на войну и несмотря на любую дипломатическую турбулентность, все социальные выплаты в Украине обеспечены. И так будет и дальше

- сказал Зеленский. 

Напомним

Государственная налоговая служба Украины выявила схему "дробления бизнеса" в двух сетях по продаже техники бренда Apple, которая позволила им избежать уплаты НДС более чем на 286 млн грн.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
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