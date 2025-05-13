“Є хороші результати”: Зеленський заслухав доповідь Кравченка щодо протидії тіньовим схемам і забезпечення фінансової стабільності

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови ДПС Руслана Кравченка щодо протидії тіньовим схемам і забезпечення фінансової стабільності України. Зеленський наголосив на хороших результатах. Про це Президент сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Важлива і внутрішня ситуація в Україні – усе, що потрібно для стійкості нашої держави, для забезпечення людей. Була сьогодні доповідь керівника Державної податкової служби України пана Кравченка щодо протидії тіньовим схемам і забезпечення фінансової стабільності України. Для всієї нашої держави це дуже важливо. Хороші є результати. Попри війну та незважаючи на будь-яку дипломатичну турбулентність, усі соціальні виплати в Україні забезпечені. І так буде й далі - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Державна податкова служба України виявила схему "дроблення бізнесу" у двох мережах із продажу техніки бренду Apple, яка дозволила їм уникнути сплати ПДВ на більше ніж 286 млн грн.