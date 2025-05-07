Усовершенствование процесса лицензирования для пивоваров: Кравченко заявил, что в ГНС создана рабочая группа для решения проблемных вопросов малых производств
Киев • УНН
В ГНС создана группа для решения вопросов малых производителей алкоголя. Обсудят изменения в закон №3817 и упрощение лицензирования для пивоваров.
В Государственной налоговой службе создана рабочая группа для решения проблемных вопросов малых производств спиртовых дистиллятов, винодельческой продукции и пива. В ближайшее время на заседании группы с участием нардепов будут обсуждены все вопросы и наработаны предложения по внесению изменений в закон № 3817, регулирующий производство и оборот подакцизных товаров в Украине. Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.
Сегодня работаем с бизнесом Закарпатья. С начала года это уже 10 регион, который посетил с командой ГНС. Вместе с начальником Закарпатской ОВА Мирославом Билецким и народным депутатом Марьяном Заблоцким встретились с более 30 представителями местного бизнеса – от малого до большого. Перечень вопросов широкий: блокировка налоговых накладных, администрирование имущественных налогов, налогообложение продаж на онлайн платформах
Председатель налоговой отметил, что еще один из актуальных вопросов – совершенствование процесса лицензирования для пивоваров, которые производят пиво в малых объемах и хотят перейти с обычной лицензии на статус малого производителя.
В частности, речь идет о сроках получения лицензии, перечне документов и требованиях к материально-технической базе таких производителей. В ГНС уже создана рабочая группа для решения проблемных вопросов малых производств спиртовых дистиллятов, винодельческой продукции и пива. В ближайшее время на заседании группы с участием народных депутатов обсудим все вопросы и наработаем предложения по внесению изменений в Закон Украины № 3817, регулирующий производство и оборот подакцизных товаров в Украине, и других возможных путей урегулирования
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Также по его словам, вопрос, который все чаще поднимают в регионах – возможной передачи функций администрирования имущественных налогов (недвижимость, земля) общинам.
Здесь моя позиция неизменна. Как бывший глава Киевщины знаю, что проблема не в механизмах, а в желании работать. ГНС – сторонник конструктивного сотрудничества с общинами, и на практике это доказываем. Общины при содействии ГНС должны сделать реальную инвентаризацию местных ресурсов: недвижимость, земля, договоры. Именно это будет способствовать поступлениям в местные бюджеты. И именно такой алгоритм является эффективной работой
Кроме того, председатель налоговой подчеркнул, что имеет замечания к результатам работы ГУ ГНС в Закарпатье по ряду направлений.
Поэтому дал территориальному управлению время до 1 июня исправить ситуацию. Должны работать с плательщиками, объяснять и помогать им
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