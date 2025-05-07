Усовершенствование процесса лицензирования для пивоваров: Кравченко заявил, что в ГНС создана рабочая группа для решения проблемных вопросов малых производств

В Государственной налоговой службе создана рабочая группа для решения проблемных вопросов малых производств спиртовых дистиллятов, винодельческой продукции и пива. В ближайшее время на заседании группы с участием нардепов будут обсуждены все вопросы и наработаны предложения по внесению изменений в закон № 3817, регулирующий производство и оборот подакцизных товаров в Украине. Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня работаем с бизнесом Закарпатья. С начала года это уже 10 регион, который посетил с командой ГНС. Вместе с начальником Закарпатской ОВА Мирославом Билецким и народным депутатом Марьяном Заблоцким встретились с более 30 представителями местного бизнеса – от малого до большого. Перечень вопросов широкий: блокировка налоговых накладных, администрирование имущественных налогов, налогообложение продаж на онлайн платформах