Усовершенствование процесса лицензирования для пивоваров: Кравченко заявил, что в ГНС создана рабочая группа для решения проблемных вопросов малых производств

$41.450.15
46.960.22
ukenru
Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений
Эксклюзив
15:37 • 3860 просмотра

Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Эксклюзив
15:25 • 8436 просмотра

Комитетская работа: сколько зарабатывают и как изменились зарплаты глав и руководителей секретариатов комитетов ВР

Эксклюзив
14:38 • 13577 просмотра

"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина

Эксклюзив
14:35 • 20854 просмотра

В Киеве взорвался терминал «ПриватБанка»: чудом обошлось без жертв – видео

Эксклюзив
13:29 • 22227 просмотра

Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Эксклюзив
13:20 • 28198 просмотра

На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

Эксклюзив
10:29 • 70549 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

10:06 • 81450 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
7 мая, 09:50 • 77033 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
7 мая, 09:39 • 70876 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
37%
746 мм
Популярные новости

Житомирская область подверглась атаке рф "шахедами": показали последствия

7 мая, 06:00 • 28169 просмотра

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

7 мая, 06:57 • 41771 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

7 мая, 07:16 • 55402 просмотра

Мать и сын погибли в результате российской атаки по Киеву, женщина не дожила до дня рождения

7 мая, 07:42 • 27072 просмотра

В оккупированном Северодонецке провалили кремлевскую "показуху" к 9 мая - ЦПД

13:08 • 11800 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

10:29 • 70531 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

10:06 • 81439 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

7 мая, 09:50 • 77024 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

7 мая, 09:39 • 70866 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 101195 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

13:49 • 9198 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 56850 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 106891 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 103533 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 114600 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

Усовершенствование процесса лицензирования для пивоваров: Кравченко заявил, что в ГНС создана рабочая группа для решения проблемных вопросов малых производств

Киев • УНН

 • 3696 просмотра

В ГНС создана группа для решения вопросов малых производителей алкоголя. Обсудят изменения в закон №3817 и упрощение лицензирования для пивоваров.

Усовершенствование процесса лицензирования для пивоваров: Кравченко заявил, что в ГНС создана рабочая группа для решения проблемных вопросов малых производств

В Государственной налоговой службе создана рабочая группа для решения проблемных вопросов малых производств спиртовых дистиллятов, винодельческой продукции и пива. В ближайшее время на заседании группы с участием нардепов будут обсуждены все вопросы и наработаны предложения по внесению изменений в закон № 3817, регулирующий производство и оборот подакцизных товаров в Украине. Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня работаем с бизнесом Закарпатья. С начала года это уже 10 регион, который посетил с командой ГНС. Вместе с начальником Закарпатской ОВА Мирославом Билецким и народным депутатом Марьяном Заблоцким встретились с более 30 представителями местного бизнеса – от малого до большого. Перечень вопросов широкий: блокировка налоговых накладных, администрирование имущественных налогов, налогообложение продаж на онлайн платформах

- рассказал Кравченко.

Председатель налоговой отметил, что еще один из актуальных вопросов – совершенствование процесса лицензирования для пивоваров, которые производят пиво в малых объемах и хотят перейти с обычной лицензии на статус малого производителя.

В частности, речь идет о сроках получения лицензии, перечне документов и требованиях к материально-технической базе таких производителей. В ГНС уже создана рабочая группа для решения проблемных вопросов малых производств спиртовых дистиллятов, винодельческой продукции и пива. В ближайшее время на заседании группы с участием народных депутатов обсудим все вопросы и наработаем предложения по внесению изменений в Закон Украины № 3817, регулирующий производство и оборот подакцизных товаров в Украине, и других возможных путей урегулирования

- рассказал Кравченко.

Команда ГНС уже работает над справедливыми подходами к расчету налоговой нагрузки по регионам - Кравченко06.05.25, 19:08 • 8144 просмотра

Также по его словам, вопрос, который все чаще поднимают в регионах – возможной передачи функций администрирования имущественных налогов (недвижимость, земля) общинам.

Здесь моя позиция неизменна. Как бывший глава Киевщины знаю, что проблема не в механизмах, а в желании работать. ГНС – сторонник конструктивного сотрудничества с общинами, и на практике это доказываем. Общины при содействии ГНС должны сделать реальную инвентаризацию местных ресурсов: недвижимость, земля, договоры. Именно это будет способствовать поступлениям в местные бюджеты. И именно такой алгоритм является эффективной работой

- написал Кравченко.

Кроме того, председатель налоговой подчеркнул, что имеет замечания к результатам работы ГУ ГНС в Закарпатье по ряду направлений.

Поэтому дал территориальному управлению время до 1 июня исправить ситуацию. Должны работать с плательщиками, объяснять и помогать им

- сообщил Кравченко.

Налоговая перевыполнила план поступлений за апрель на 10,2 млрд грн – Кравченко 30.04.25, 20:16 • 10778 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Brent
$61.73
Bitcoin
$96,935.50
S&P 500
$5,611.65
Tesla
$274.17
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,394.15
Ethereum
$1,822.48