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Команда ГНС уже работает над справедливыми подходами к расчету налоговой нагрузки по регионам - Кравченко

Киев • УНН

 • 3608 просмотра

ГНС работает над новыми подходами к расчету налоговой нагрузки по регионам, учитывая особенности ведения бизнеса. К концу мая обещают конкретные предложения.

Команда ГНС уже работает над справедливыми подходами к расчету налоговой нагрузки по регионам - Кравченко

В Украине до сегодняшнего дня не существовало унифицированных подходов к расчету налоговой нагрузки по регионам. Команда налоговой уже работает над разработкой справедливых подходов, которые будут учитывать особенности ведения хозяйственной деятельности в разных регионах. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

Продолжаем работать с командой ГНС в регионах. Сегодня – Ивано-Франковщина. С участием представителей Ивано-Франковской ОВА провели содержательную встречу с бизнесом – более 60 представителей предприятий и бизнес-ассоциаций. Благодарен народному депутату Марьяну Заблоцкому, который присоединился к диалогу. Потому что только вместе с законодателями можем создавать реально комфортные условия для бизнеса 

- рассказал Кравченко.

По его словам, сегодня в регионе на учете более 93 тыс. субъектов хозяйствования. Их количество, по сравнению с прошлым годом, выросло более чем на 3,3 тыс.

Также Кравченко отметил, что блокирование налоговых накладных, исполнение судебных решений, отнесение к рисковым – уже стандартные вопросы от бизнеса.

Здесь уже наработан алгоритм, который позволяет оперативно решать вопросы. Еще один важный вопрос – существенная разница в налоговой нагрузке между регионами в рамках одной отрасли. К сожалению, до сегодняшнего дня не существовало унифицированных подходов к расчету налоговой нагрузки по регионам. Команда ГНС уже работает над разработкой справедливых подходов, которые будут учитывать особенности ведения хозяйственной деятельности в разных регионах. До конца мая планируем уже выйти с конкретными предложениями. Чтобы обсудить их с бизнесом. Потому что именно это – о доверии и партнерстве между налоговой и бизнесом 

- сообщил Кравченко.

Глава налоговой отметил, что одним из приоритетных для него вопросов является ветеранская политика.

Налоговая впервые направила бизнесу уведомления для профилактики нарушений – Кравченко 02.05.25, 12:31 • 3719 просмотров

Поэтому и всю команду прошу особенно внимательно относиться ко всем обращениям наших защитников. Человечность – основа каждой коммуникации. Во время встречи один из наших защитников, который имеет бизнес, поднял вопрос о налоговых проверках для тех, кто проходит службу по мобилизации. Полностью согласен, что тем, кто на передовой, не до того, чтобы заниматься вопросами проверки. Поэтому здесь должен быть крайне взвешенный подход. Как со стороны налоговиков, так и со стороны законодателей 

- написал Кравченко.

Он отметил, что в каждом регионе работают специальные "горячие линии", где защитники и ветераны могут получить профессиональные консультации по налоговым вопросам.

Услышали от бизнеса и очередную просьбу о пересмотре критериев работы Клуба белого бизнеса. Для меня весь бизнес, который работает честно – белый. На это всегда настраиваю и работников налоговой. Пока изменения официально не утверждены, налоговая уже движется вперед. На практике мы уже признаем ответственный бизнес — добропорядочным, независимо от его членства в клубе или формального статуса. Со всеми проблемными вопросами также всегда можно обратиться в консультационные центры в регионах 

- написал Кравченко.

Необходимо увеличить количество критериев для попадания в "Клуб белого бизнеса" - Кравченко 28.04.25, 11:11 • 7352 просмотра

Анна Мурашко

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