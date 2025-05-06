Команда ГНС уже работает над справедливыми подходами к расчету налоговой нагрузки по регионам - Кравченко

В Украине до сегодняшнего дня не существовало унифицированных подходов к расчету налоговой нагрузки по регионам. Команда налоговой уже работает над разработкой справедливых подходов, которые будут учитывать особенности ведения хозяйственной деятельности в разных регионах. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

Продолжаем работать с командой ГНС в регионах. Сегодня – Ивано-Франковщина. С участием представителей Ивано-Франковской ОВА провели содержательную встречу с бизнесом – более 60 представителей предприятий и бизнес-ассоциаций. Благодарен народному депутату Марьяну Заблоцкому, который присоединился к диалогу. Потому что только вместе с законодателями можем создавать реально комфортные условия для бизнеса

По его словам, сегодня в регионе на учете более 93 тыс. субъектов хозяйствования. Их количество, по сравнению с прошлым годом, выросло более чем на 3,3 тыс.

Также Кравченко отметил, что блокирование налоговых накладных, исполнение судебных решений, отнесение к рисковым – уже стандартные вопросы от бизнеса.

Здесь уже наработан алгоритм, который позволяет оперативно решать вопросы. Еще один важный вопрос – существенная разница в налоговой нагрузке между регионами в рамках одной отрасли. К сожалению, до сегодняшнего дня не существовало унифицированных подходов к расчету налоговой нагрузки по регионам. Команда ГНС уже работает над разработкой справедливых подходов, которые будут учитывать особенности ведения хозяйственной деятельности в разных регионах. До конца мая планируем уже выйти с конкретными предложениями. Чтобы обсудить их с бизнесом. Потому что именно это – о доверии и партнерстве между налоговой и бизнесом

Глава налоговой отметил, что одним из приоритетных для него вопросов является ветеранская политика.

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Поэтому и всю команду прошу особенно внимательно относиться ко всем обращениям наших защитников. Человечность – основа каждой коммуникации. Во время встречи один из наших защитников, который имеет бизнес, поднял вопрос о налоговых проверках для тех, кто проходит службу по мобилизации. Полностью согласен, что тем, кто на передовой, не до того, чтобы заниматься вопросами проверки. Поэтому здесь должен быть крайне взвешенный подход. Как со стороны налоговиков, так и со стороны законодателей