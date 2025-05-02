Налоговая впервые направила бизнесу уведомления для профилактики нарушений – Кравченко

Более 1000 субъектов хозяйствования в сфере розничной торговли получили информационные сообщения через Электронный кабинет для предупреждения возможных нарушений порядка проведения расчетов. Впервые в истории Государственная налоговая служба выбрала профилактику нарушений, а не наказание. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.



Детали

Отмечается, что специалисты налоговой проанализировали их фискальные чеки за март 2025 года. Обратили внимание, что в расчетах этих субъектов хозяйствования не отражена ни одна операция с наличными. Это может свидетельствовать о вероятном непроведении наличных расчетов через РРО.

Поэтому в письмах предлагаем бизнесу самостоятельно пересмотреть предыдущие хозяйственные операции и в дальнейшем не допускать при продаже товаров расчетов без использования регистраторов. Подчеркиваем превентивную цель этих сообщений. Исправление позволит избежать оснований для проведения фактических проверок, которые в соответствии с Налоговым кодексом ГНС имеет право инициировать при наличии признаков нарушений - добавил Председатель ГНС.



Руслан Кравченко подчеркнул, что такие дополнительные меры коммуникации с налогоплательщиками ГНС вводит для стимулирования добровольной уплаты налогов и соблюдения налоговой дисциплины. Это предусмотрено Национальной стратегией доходов для повышения уровня доверия к налоговой службе и добровольного комплаенса.

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