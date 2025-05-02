Налоговая впервые направила бизнесу уведомления для профилактики нарушений – Кравченко

$41.590.12
47.080.09
ukenru
В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых
08:28 • 5764 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

05:30 • 19543 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 62386 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 134115 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 118727 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 127138 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 127164 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 314899 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 159409 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 172776 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
3м/с
37%
755 мм
Популярные новости

Соглашение об ископаемых во многом символическое, но для Трампа этого достаточно - CNN

2 мая, 01:04 • 19214 просмотра

США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

2 мая, 02:53 • 18264 просмотра

Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске

2 мая, 03:23 • 35460 просмотра

россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ

2 мая, 03:35 • 23472 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

06:22 • 15561 просмотра
публикации

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

06:22 • 15612 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 116303 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 214104 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 314899 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 241905 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 23685 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 27168 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 27222 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 32136 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 35077 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Налоговая впервые направила бизнесу уведомления для профилактики нарушений – Кравченко

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Налоговая впервые направила предупреждение предпринимателям относительно наличных расчетов, обнаружив операции без РРО в чеках за март 2025. Цель – избежать проверок и стимулировать уплату налогов.

Налоговая впервые направила бизнесу уведомления для профилактики нарушений – Кравченко

Более 1000 субъектов хозяйствования в сфере розничной торговли получили информационные сообщения через Электронный кабинет для предупреждения возможных нарушений порядка проведения расчетов. Впервые в истории Государственная налоговая служба выбрала профилактику нарушений, а не наказание. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что специалисты налоговой проанализировали их фискальные чеки за март 2025 года. Обратили внимание, что в расчетах этих субъектов хозяйствования не отражена ни одна операция с наличными. Это может свидетельствовать о вероятном непроведении наличных расчетов через РРО.

Поэтому в письмах предлагаем бизнесу самостоятельно пересмотреть предыдущие хозяйственные операции и в дальнейшем не допускать при продаже товаров расчетов без использования регистраторов. Подчеркиваем превентивную цель этих сообщений. Исправление позволит избежать оснований для проведения фактических проверок, которые в соответствии с Налоговым кодексом ГНС имеет право инициировать при наличии признаков нарушений

- добавил Председатель ГНС.

Руслан Кравченко подчеркнул, что такие дополнительные меры коммуникации с налогоплательщиками ГНС вводит для стимулирования добровольной уплаты налогов и соблюдения налоговой дисциплины. Это предусмотрено Национальной стратегией доходов для повышения уровня доверия к налоговой службе и добровольного комплаенса.

Необходимо увеличить количество критериев для попадания в "Клуб белого бизнеса" - Кравченко 28.04.25, 11:11 • 7191 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Бизнеса
Brent
$61.78
Bitcoin
$96,636.70
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$32.92
Золото
$3,265.80
Ethereum
$1,823.42