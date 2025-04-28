Необходимо увеличить количество критериев для попадания в "Клуб белого бизнеса" - Кравченко

Необходимо увеличить количество критериев для попадания в "Клуб белого бизнеса". Ведь сейчас критерии таковы, что крупный бизнес в этот клуб может попасть, а малый и средний – нет. Об этом сообщил председатель ГНСУ Руслан Кравченко в интервью Экономической правде, передает УНН.

Детали

Кравченко заявил, что у него рабочие отношения с налоговым комитетом Верховной Рады, председателем которого является Даниил Гетманцев.

Также Кравченко прокомментировал "Клуб белого бизнеса".

Недавно у меня была встреча с бизнесом в Житомире. Там один руководитель предприятия сказал такую фразу: "Я не в "белом" клубе, но и не в "черном", потому что плачу налоги. Вы – глава налоговой, скажите, кто я? Я серый, черный, белый, оранжевый, розовый или голубой?". Я не мог ему ответить. Закон хороший с точки зрения поддержки бизнеса, который платит налоги. Мое мнение: необходимо увеличить количество критериев для попадания в этот "клуб". Все предприятия, которые платят налоги, – "белые" - сказал Кравченко.

Глава налоговой отметил, что сейчас критерии таковы, что крупный бизнес в этот клуб может попасть, а малый и средний, который только развивается, – нет.

Глава ГНС Кравченко: мы относимся ко всем, кто платит налоги, как к членам "Клуба белого бизнеса"

Кравченко отметил, что если бы у него была законодательная инициатива, то увеличил бы количество критериев, чтобы больше бизнеса, который платит налоги и работает в рамках закона, туда попало.

Лично для себя я принял решение, что отношение к каждому бизнесу, который платит налоги, будет одинаковым. Например, созданы консультационные центры, потому что в "клубе белого бизнеса" есть консультанты. Они могут позвонить и сказать, что вы подали или собираетесь подать налоговые накладные, поэтому не забудьте уплатить такие налоги. Или предлагают заблаговременно проверить какие-то документы - отметил Кравченко

Председатель налоговой рассказал, что Всемирный банк провел опрос: 52% субъектов хозяйствования недовольны частыми изменениями в законодательстве.

В этом месяце такая табличка (отчетность – ред.) была, в другом кто-то решил изменить. Это же не специально бухгалтеры подали по-старому, что стало основанием для блокирования накладных. Просто по-человечески позвоните, объясните заблаговременно. Бухгалтеры и директора боятся звонить в налоговую, потому что верят, что ничего не решится, и они идут в суд. Именно это я хочу изменить: решать споры нужно в досудебном порядке. Например, есть 130 юристов. Мы судимся в первой, второй инстанции, тратим средства налогоплательщиков. Субъекты хозяйствования также тратят деньги - пояснил Кравченко.

Кравченко заявил, что Государственная налоговая выполнила много судебных решений, которые не выполнялись в течение значительного времени.

Когда я встречаюсь с субъектами хозяйствования, то говорю, что надо садиться за стол и прошу не идти в суд. Есть дорожная карта, где мы излагаем свои требования. Бизнес либо воспринимает эти требования, либо вносит свои ходатайства и дополнительные подтверждения своих позиций. Для того чтобы разблокировать налоговую накладную или вывести предприятие из рисков, не обязательно идти в суд - рассказал Кравченко.

Кроме того, он сообщил, что сейчас 8 199 компаний в "клубе белого бизнеса".

Глава ГНС Кравченко: мы относимся ко всем, кто платит налоги, как к членам "Клуба белого бизнеса"

Напомним

Суть "Клуба белого бизнеса" заключается в том, чтобы защитить бизнес, который имеет высокий уровень добровольного соблюдения налогового законодательства, от документальных проверок, накладывая на такие действия мораторий. В то же время некоторые представители бизнеса раскритиковали эту идею, как таковую, что делит бизнес на сорта, и бросает тень на тех, кто не попал в этот перечень.

Представители бизнес-сообщества ожидают, что в вопросе функционирования "Клуба белого бизнеса" будут соблюдены высокие этические стандарты, особенно к тем, кто по тем или иным причинам не вошел в "Клуб".