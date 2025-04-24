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Глава ГНС Кравченко: мы относимся ко всем, кто платит налоги, как к членам "Клуба белого бизнеса"

Киев • УНН

 • 1942 просмотра

Глава налоговой службы заявил о необходимости изменений в законодательстве для расширения возможностей попадания в "Клуб белого бизнеса" для всех предпринимателей, которые платят налоги.

Глава ГНС Кравченко: мы относимся ко всем, кто платит налоги, как к членам "Клуба белого бизнеса"

Должна быть возможность попасть в "Клуб белого бизнеса" для всех предпринимателей, которые платят налоги. Но для этого нужно менять законодательство, пояснил глава Налоговой службы Руслан Кравченко во время выступления на "Industrial Evolution: Производство включает экономику". В то же время он добавил, что уже сейчас налоговая относится ко всем представителям бизнеса, которые платят налоги и работают в правовом поле, как к членам этого "Клуба", передает корреспондент УНН.

По его словам, сейчас в "Клуб белого бизнеса" попали чуть больше 8 тысяч субъектов хозяйствования. Но это не все субъекты предпринимательской деятельности, которые работают в "белую".

Был предприниматель, он задал вопрос: Я не попал в "Клуб белого бизнеса", но я плачу налоги. Я белый, черный или серый? Я не знал, что ему ответить. На самом деле, что он плохого сделал? Действительно, он заплатил налоги, работает в рамках закона. И я считаю это несправедливым по отношению к другому бизнесу, который платит налоги, работает в "белую", работает по закону 

- пояснил Кравченко.

По его словам, надо менять законодательство, которое бы дало возможность не разделять бизнес, который платит налоги.

Конечно, надо менять законодательство… К счастью, или к сожалению, я не законодатель – есть председатель комитета (ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – ред.) это его работа. Но депутаты должны слышать бизнес, который говорит – "определите нам место – серое, черное или белое". Я считаю, нам надо изменить подход и расширять возможность попасть в "Клуб белого бизнеса" для всего, который платит налоги и работает в правовом поле. Но мы, не ожидая изменений законодательства, решили, что нам необходимо относиться к бизнесу, который платит налоги и который не попал в "Клуб", так же, как к тем, кто в "Клубе белого бизнеса"

- считает Кравченко.

В этом контексте, по инициативе председателя налоговой, в каждом регионе были созданы консультационные центры. Они консультируют бизнес, разъясняют, сопровождают.

Напомним

Суть "Клуба белого бизнеса" заключается в том, чтобы защитить бизнес, который имеет высокий уровень добровольного соблюдения налогового законодательства, от документальных проверок, накладывая на такие действия мораторий. В то же время некоторые представители бизнеса раскритиковали эту идею, как такую, что разделяет бизнес на сорта, и бросает тень на тех, кто не попал в этот перечень.

Представители бизнес-сообщества ожидают, что в вопросе функционирования "Клуба белого бизнеса" будут соблюдены высокие этические стандарты, особенно к тем, кто по тем или иным причинам не вошел в "Клуб".

Кравченко о "Клубе белого бизнеса": услышал мнение предпринимателей, что в условиях войны не следует делить бизнес на белый и черный29.01.25, 17:55 • 31952 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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