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Клуб білого бізнесу Гетманцева: загроза для економіки та нацбезпеки

Клуб білого бізнесу Гетманцева: загроза для економіки та нацбезпеки

Київ • УНН

 • 265538 перегляди

"Клуб білого бізнесу" Гетманцева потрапив у скандал через виявлення компаній з російськими зв'язками та підсанкційними особами. Третина компаній зі списку не відповідають критеріям доброчесності.

Клуб білого бізнесу, створений за ініціативи голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева втрапив у черговий скандал, повʼязаний з тим, що деякі члени цього списку мають звʼязки з країною-агресором. Попри заявлену мету підтримати доброчесні компанії, критики вбачають у цьому інструмент для створення привілеїв для обраних, що суперечить принципам рівності бізнесу перед законом, а також загрози національній безпеці, пише УНН.

Підсанкційні особи та звʼязки з рф

За даними аналітичної платформи "Опендатабот", 7 997 компаній потрапили до "Клубу білого бізнесу", який, як декларував Гетманцев, створювався для чесного та сумлінного бізнесу і захищав би підприємців від надмірної уваги з боку податкової. Тобто до списку обраних мали увійти бізнеси, що відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу в Україні, демонструють відкритість, сумлінно сплачують податки, подають звітність та не мають зв’язків з росією.

"Проте на момент початку повномасштабного вторгнення у 24 компаній з клубу були російські власники. Наразі в жодному з цих бізнесів офіційно немає російського сліду. Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з росії, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, за даними аналітиків, до довіреного переліку ДПС потрапили підприємства, пов’язані з підсанкційними особами спільним бізнесом. Так, дві компанії належать до групи братів Козаків, власники якої мають звʼязок з групою Віктора Медведчука. Також у списку є бізнеси, що мають звʼязок з корпорацією Алеф, якою володіє підсанкційний Вадим Єрмолаєв, та Burisma Group, власник якої знаходиться у Реєстрі корупціонерів тощо.

За словами голови Руху #SaveФОП Сергія Доротича, немає нічого дивного у цій ситуації, адже Гетманцев створював Клуб білого бізнесу виключно для того, щоб протягувати туди "своїх". Він нагадав, що раніше Гетманцев 8 років працював помічником колишнього нардепа Володимира Сівковича, якого підозрюють у державній зраді та тривалій роботі на фсб росії.

"Так як формування цього Клубу білого бізнесу було, м'яко кажучи, незрозумілим і непрозорим, це ж непублічно вирішувалось - включати в цей список чи не включати. Ми не чули обговорення. Це приймає якийсь чиновник за якимись своїми критеріями, причому ми з вами не можемо ці критерії перевірити, наскільки справді відповідає або ні, бо все прикривається комерційною таємницею. Вони включають той бізнес, який їм сказали. Стосовно Гетманцева - ми з вами говорили неодноразово, немає жодного сумніву, що це диверсант і він вибудовує агентурну мережу. Тому що ця людина міняла підгузки Сівковичу декілька каденцій поспіль", - зазначив Доротич у коментарі УНН.

Він пояснив, що створюючи преференції для бізнесу з російськими звʼязками підтримується агентурна мережа, яка діє в середині країни, бо таким чином фінансуються диверсанти.

Варто зазначити, що відповідав за формування списку обраних – колишній в.о. заступника голови ДПС Євгеній Сокур, якого ще називали правою рукою Гетманцева у податковій і ЗМІ його вважали повністю підконтрольною людиною голови податкового комітету ВР. Зараз, до речі, після звільнення, він повернувся до роботи помічником Гетманцева. Це може бути ще одним поясненням, як до списку обраних потрапили компанії, повʼязані з підсанкційними особами.

На думку Сергія Доротича, Клуб білого бізнесу Гетманцева повинен бути взагалі ліквідований як такий, що шкодить економіці та інтересам держави. "Потрібно терміново скасовувати (закон про створення клубу – ред.), поки не створилися гірші прецеденти", - наголосив експерт.

Третина зі списку обраних - недоброчесні

Голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України Андрій Длігач також розкритикував ініціативу, назвавши її антиекономічною та антиліберальною.

"Критерії включення до клубу були розроблені так, щоб створити переваги для певних компаній. При цьому частина компаній у списку де-факто не є доброчесними - серед них навіть ті, хто працює в росії чи має зв’язки з олігархами", - розповів він у коментарі УНН.

Длігач підкреслив, що концепція клубу суперечить ідеї вільного ринку. "Жодна компанія не має отримувати преференції на основі непрозорих критеріїв. Це дискримінує інші підприємства, які чесно працюють на ринку", - зазначив експерт.

Він додав, що в законі про створення Клубу білого бізнесу були критерії, які теоретично давали можливість міжнародним компаніям, а також представникам середнього і малого бізнесу увійти до списку обраних, однак через те, що він створювався для своїх багато дійсно доброчесних компаній туди не потрапили.

"З економічної точки зору критерії є невідповідні, бо, повторююся ці критерії унеможливлюють для цілком доброчесних компаній потрапити в цей список. До речі, за нашими підрахунками приблизно третина компаній, які потрапили до Клубу, не можуть вважатися доброчесними", - підкреслив Длігач.

Опитані УНН експерти наголошують, що клуб обраних Гетманцева створює дискримінаційні умови, у яких більшість підприємців відчуватимуть себе "чорними" лише тому, що не увійшли до цього переліку.

Сергій Доротич наголосив, що створення Клубу білого бізнесу – це  небезпечний прецедент. Він зазначив, визначення, хто є доброчесним, а хто ні, має базуватися виключно на рішеннях суду. Жоден чиновник не має права таврувати бізнес без чітких доказів.

"У нас тільки суд приймає рішення, що ти злочинець, ти порушив законодавство, не сплатив податки. Ніякий податківець не має права визначати, що я, наприклад, чорний, а ви білий. Тобто поки нема рішення суду, яке вступило в законну силу, ми з вами усі білі", - сказав Доротич.

Експерт також підкреслив, що непрозорі критерії включення компаній дозволяють "своїм" уникати перевірок і отримувати конкурентні переваги, що загрожує інвестиційному клімату України.

"Це підриває довіру бізнесу до держави та стимулює виведення капіталу за кордон", — додав Доротич.

Політичні ризики

Крім економічних загроз та загроз нацбезпеці, експерти вказують і на політичну складову ініціативи. Як зазначив Доротич, така структура може використовуватися для впливу на економічну політику держави, забезпечуючи підтримку проросійському бізнесу та фінансуючи корупційні схеми.

Окрім того, створення клубу білого бізнесу в Україні офіційно стало першою за довгий час антиреформою. До такого висновку дійшли експерти незалежної аналітичної платформи "Вокс Україна"

Експерти сходяться на тому, що існування Клубу білого бізнесу має припинитись.

"Потрібно провести реальну податкову реформу, яка б передбачала рівні умови для всіх учасників ринку. Скасування клубу - це перший крок до відновлення довіри бізнесу до держави", - підсумував Длігач.

Ініціатива, яка мала стати інструментом для підтримки бізнесу, натомість створює додаткові загрози для економіки країни та її безпеки, поглиблюючи недовіру до державних інститутів. Скасування Клубу білого бізнесу стане сигналом для українського бізнесу, що правила гри в Україні мають бути чесними та прозорими.

Дискримінація бізнесу

Експерти і бізнес-спільнота наголошують на тому, що сама ініціатива Гетманцева про створення цього клубу обраних – дискримінаційна і суперечить Конституції України. Виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін вважає, що таким чином зʼявляється можливість розділити підприємців на політично неугодних та тих, які влаштовують владу.

"Це дискримінація, це дискреція і це порушення Конституції. За Конституцією – всі рівні перед законом. Цей закон створює умови, за яким хтось має преференції і модель, за якою визначається - чи має компанія потрапити до "Клубу білого бізнесу" чи немає – вони визначають собі там кращі показники, ніж середні по ринку. Але ж це ринок, це вільна економіка - хтось працює краще, хтось працює гірше, і сама по собі ідея – вона антиконституційна", – зазначив він.

Критикував Клуб білого бізнесу й бізнес-омбудсмен Роман Ващук. Він, зокрема, зазначав, що це створить резервацію для еліти замість того, щоб вирівняти умови для всього бізнесу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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